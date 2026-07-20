El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa

El entrenador de fútbol base de Badajoz detenido el pasado enero por delitos relacionados con la pornografía infantil ha solicitado la nulidad de las actuaciones vinculadas al origen de la investigación y, por extensión, que se invalide todo lo que se ha actuado hasta este momento en esta.

Al investigado, que era responsable de la cantera del Gévora, con el que ya no mantiene ninguna vinculación, se le imputan los delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil.

Su defensa, en manos de Fernando Cumbres y Mario Manzanero, ya ha presentado un incidente de nulidad y expurgo probatorio ante el Juzgado de Instrucción número 3, al frente del caso. En su escrito, alegan que en el origen de la investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil de Cáceres se lesionaron derechos fundamentales de su cliente.

Así lo entienden porque el procedimiento contra el entrenador, según sostiene, se inició de forma casual en el transcurso de la investigación a un tercero (una causa que ya juzgada y con sentencia firme), con la que su defendido no tenía relación. Pese a ello, según esta parte, «se fue construyendo una imputación y se practicaron diligencias intrusivas posteriores» sin dar cuenta a la autoridad judicial de esta nueva vía investigación.

Los abogados Fernando Cumbres y Mario Manzanero. / Carlos Gil

En este sentido, la defensa señala que si bien no discute que en el curso de una investigación tecnológica legítimamente autorizada se puedan extraer datos o perfiles que revelen la eventual existencia de hechos o personas que inicialmente no estaban bajo sospecha, no admite que, a partir de ese hallazgo, la Guardia Civil iniciara un nuevo procedimiento, dirigido ya a una persona distinta que no aparece en la anterior causa, sin que haya habido un control por parte de la autoridad judicial de las diligencias practicadas.

"Vicio"

«La cuestión no es menor ni meramente formal: afecta al origen mismo de la investigación y a la totalidad de las diligencias», argumenta la defensa del entrenador de fútbol base. Es decir, sitúa el «vicio» del procedimiento en la forma de actuar de los investigadores.

Esta parte afirma que la nulidad de las actuaciones no se ha solicitado sin previamente haber requerido al juzgado documentación para verificar que la investigación de la Guardia Civil se realizó conforme a derecho, pero hasta la fecha no se le ha facilitado.

Puesta en libertad

Independientemente de la resolución que dicte la jueza sobre este incidente de nulidad, la defensa ha solicitado la puesta en libertad provisional de su cliente. El juzgado de instrucción se la denegó y han recurrido esta resolución ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

A diferencia de lo que sostiene la magistrada de instrucción, los abogados defensores mantienen que, en este momento procesal, no hay motivos suficientes para pensar que existe riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga ni tampoco de reiteración del delito por parte de su cliente, pues los hechos investigados se remontan a 2022 y a su representado no se le ha imputado ningún otro desde entonces ni en el transcurso de la investigación.

El entrenador, que era policía militar en la base aérea de Talavera la Real, permanece interno en la prisión de Alcalá-Meco de Madrid. Fue detenido en su casa de Las 800, que fue registrada por los agentes, al igual que las instalaciones del Club Deportivo Gévora. Aunque en un primer momento estaba al frente de caso un juzgado cacereño, posteriormente se inhibió en favor del de Badajoz.

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Fuente: La Crónica de Badajoz