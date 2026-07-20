Monesterio recibe 572.000 € del Plan Avanzamos de Diputación para obras, equipamiento y empleo

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz ha publicado la resolución de la concesión definitiva de subvenciones del Plan Provincial Avanzamos, destinado a obras, equipamientos, empleo y otros gastos corrientes. Monesterio recibe la cantidad de 572.148 €, de los que, 200.000 € se destinan a servicios y 372.148 € tienen como finalidad la ejecución de distintas obras y la adquisición de equipamientos.

“Estamos muy satisfechos con la inyección económica que nos aporta la Diputación de Badajoz”, ha expresado la alcaldesa. Loli Vargas destaca que, este plan “nos da la oportunidad de poder invertir esta subvención en las necesidades reales del municipio”.

“Parte de la ayuda recibida irá destinada a continuar con los planes de empleo”, asegura la alcaldesa. Entre otras contrataciones, el ayuntamiento “dará continuidad al programa de contrataciones a personas con discapacidad intelectual”. Además, estos fondos “ayudarán al pago de los gastos corrientes” de la institución municipal, destinados al funcionamiento diario, mantenimiento y prestación de servicios a la población. Otras de las áreas beneficiarias serán las de “cultura y deportes”.

Obras y equipamiento

Por lo que respecta al apartado de obras, Loli Vargas señala que, con esta subvención se ejecutarán obras en la residencia de mayores. Se trata de la reforma de la parte antigua del edificio, con el objetivo de “convertir las plazas de residentes autónomos en dependientes”.

El importe recibido también sufragará parte del importe de las obras para “solucionar el problema de humedades de la cubierta del pabellón polideportivo municipal”. Del mismo modo, la alcaldesa anuncia mejoras en el asfaltado de la Ronda General de Circunvalación y de distintas calles del municipio. “Atendiendo la preocupación de los vecinos”, otra de las actuaciones previstas llegará al párquing municipal del Paseo de Extremadura, con la intención de elevar su cerramiento perimetral, así como al cementerio municipal, con la compra de nichos prefabricados.

Esta ayuda económica sostiene la alcaldesa, viene a “impulsar actuaciones que servirán para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas” en diferentes aspectos tan destacados como el empleo, obras y equipamiento, cultura o deporte.

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Loli Vargas incide en la importancia del “apoyo incondicional” que reciben los municipios por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, más aún, a través de planes como este que “ayuda a hacer realidad numerosos proyectos”, mediante un reparto de fondos “totalmente equitativo”, en función de cada padrón municipal. En el caso concreto de Monesterio, por tratarse de un municipio con una población de entre 1.501 y 5.000 habitantes, el reparto ha sido de 134,72 €, por habitante de la localidad.