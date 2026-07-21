Monesterio pone en marcha su Plan Municipal ante Incendios Forestales

Diseñado como una herramienta clave a la hora de proteger a la población, al medio ambiente y a los bienes, Monesterio acaba de poner en marcha el Plan de Acción Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF), cuya última finalidad es la de organizar la prevención, diseñar protocoles de emergencia y coordinar a los servicios de extinción, autoridades locales y Protección Civil.

La implantación de este plan, promovido por la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Protección Civil, se ha iniciado con una formación en la que han participado todos los integrantes de su estructura organizativa. Bajo la dirección de la alcaldía, sus componentes son técnicos y representantes municipales integrados en un comité asesor, del que forman parte mandos del Plan Infoex, el comandante de puesto de la Guardia Civil, el director del Centro de Salud, así como los responsables de los grupos de logística, apoyo técnico y psicosocial, y jefatura de información.

Dos planes

Tras la reunión, la alcaldesa, Loli Vargas, informó a los asistentes de la coexistencia de dos planes contra incendios forestales en la localidad. Por un lado, el Plan Periurbano, elaborado por la Diputación Provincial de Badajoz, “que en la actualidad se encuentra en fase de publicación”, cuyo objetivo principal es “prevenir, o reducir sus consecuencias, cuando un incendio llegue al núcleo urbano”. Este plan, “se centra en el territorio y en las infraestructuras”. Estas acciones se verán complementadas con la implantación del Plan Municipal ante el Riesgo de Incendios Forestales, promovido por la Junta de Extremadura, que se centra en “dar respuestas ante el riesgo real de un incendio”.

“Monesterio se está preparando para actuar de forma organizada, por si alguna vez tenemos que hacer frente a un incendio forestal de grandes dimensiones”. En un mensaje a la población, (incluido en el protocolo de formalización del plan), la alcaldesa, explicó los pormenores de esta estructura. Es decir, “quién toma las decisiones, cómo se coordinan ayuntamiento, Infoex, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, servicios sanitarios y el resto de organismos y cómo se informa, en cada momento, a la población”.

Niveles

El plan se elabora a través de una escalera de emergencias. El primer nivel, o de Alerta, advierte sobre aquellas condiciones meteorológicas que elevan el riesgo. En este nivel, “se intensifica la vigilancia y se preparan todos los recursos”. La Fase de Emergencia, se activa cuando el incendio es real. “Dependiendo de su gravedad, el ayuntamiento coordina la respuesta, junto con los servicios de extinción y si se supera la capacidad del municipio, el mando recae en la Junta de Extremadura a través del Plan Infoex”

Una vez controlado el incendio, se iniciaría la denominada Fase de Normalización, en la que “se recuperan los servicios, se evalúan los daños y se ayuda a que la población vuelva a la normalidad con total seguridad”.

Protección de las personas

Ante una situación de riesgo elevado, es fundamental la protección de las personas más vulnerables. Para ello, el plan incluye en su estructura organizativa a los Servicios Sociales, encargados de proteger a personas mayores, dependientes o con movilidad reducida.

En un contexto límite, el plan incluye tres medidas de protección básicas: Confinamiento, alejamiento a zonas seguras dentro del municipio y, en caso de extrema gravedad, la evacuación organizada de la población.

En cualquier caso, la alcaldesa apela al sentido común: “En una emergencia, la mejor ayuda que puede prestar la ciudadanía es mantener la calma y seguir, únicamente, la información oficial”. Este plan será “realmente eficaz si ayuntamiento, servicios de emergencia y ciudadanía, trabajamos juntos”, concluyó Loli Vargas.

Viviendas diseminadas

Ante la preocupación por parte de vecinos y propietarios de viviendas rurales, diseminadas en espacios forestales, más concretamente, en la zona del valle de Los Cotos y faldas de las sierras del Castillo y Aguafría, el ayuntamiento solicitará a la Dirección General de Protección Civil, la inserción de un anexo a este plan.

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Según se manifestó desde el Infoex, esta zona, que ya está catalogada como “crítica”, por el alto riesgo de ignición y propagación, reúne condiciones forestales y topográficas que, podrían dificultar las tareas de extinción y poner en riesgo a las personas. Para evitar riesgos, se ha propuesto la realización de un estudio pormenorizado, en colaboración con propietarios, ayuntamiento y administración regional.