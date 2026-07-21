La suerte sonríe en Badajoz: la ONCE reparte más de medio millón de euros en toda la provincia

Han sido 15 los cupones premiados con 40.000 euros cada uno. Eso es lo han repartido Petra González y Ángel Ramón Castro gracias al Cuponazo de la ONCE del pasado viernes 17 de julio, que en total suman 600.000 euros y que deja un reguero de alegría entre quienes han repartido la suerte. Esta vez, la fortuna ha querido tocar, en mayor medida, las vidas de trabajadores sanitarios, pacientes, mayores y cuidadores de la provincia de Badajoz.

Alegría en el Hospital Universitario de Badajoz

La primera de las paradas ha tenido lugar en la capital pacense. Petra González, una conocida vendedora de la ONCE que habitualmente trabaja en el Carrefour de la carretera de Valverde, ha sido la encargada de repartir dos cupones premiados con 40.000 euros, lo que supone 80.000 euros en total. En esta ocasión, la suerte no la ha repartido en su puesto habitual, sino en el área de consultas externas del Hospital Universitario de Badajoz, donde Petra se encontraba cubriendo una sustitución de vacaciones de una compañera.

La trabajadora, que se enteró de la noticia a través de un mensaje en su terminal de ventas -TPV-, no ha podido ocultar su entusiasmo: "Estoy contentísima de haberlo dado. 40.000 euros le vienen bien a cualquiera", ha declarado.

Aunque todavía se desconoce la identidad de los afortunados, la vendedora señala que el premio podría haber viajado a cualquier rincón de la provincia, ya que por consultas externas pasan una gran cantidad de personas de Badajoz y de varios puntos de la región como Don Benito, Llerena o Montijo. Además, Petra aprovechó para lanzar un mensaje de optimismo: "Mucha gente me dice al comprarme un cupón que no va a tocar. Yo siempre le digo que no vengan con ese negativismo porque igual no nos toca a nosotros pero a otra gente sí que le toca".

Suerte en los pisos tutelados de Peñalsordo

El gran pellizco del sorteo se lo ha llevado la comarca de La Serena gracias a Ángel Ramón Castro, quien ha repartido 520.000 euros en 13 cupones premiados con 40.000 euros cada uno. La mayor parte de este gran premio se ha quedado de forma íntegra en los pisos tutelados de mayores de Peñalsordo, llevando la felicidad a la plantilla de trabajadores, además de repartir algunos restantes por el pueblo y dos en la localidad de Capilla.

Ángel Ramón no ha ocultado su emoción al narrar cómo sucedieron los hechos que le han llevado a repartir más de medio millón de euros a un lugar que suele visitar cada semana: "Los preparé porque me hicieron una reserva para los pisos tutelados. Están todos vendidos en Peñalsordo menos dos que vendí en Capilla", explica el vendedor.

Para Ángel, esta experiencia es completamente nueva. Cuando aún no cumple el año desde que comenzó a trabajar en la ONCE, haber repartido más de 500.000 euros es un hito que afronta con humor: "¡Mira qué estreno! Ahora lo que pasa es que voy a necesitar vender más para superarme. Hay que ir de menos a más", comenta entre risas.

Con este doble golpe de suerte, Petra González y Ángel Ramón Castro han repartido 600.000 euros con el Cuponazo de la ONCE en la provincia de Badajoz, dejando un gran sabor de boca entre los vecinos de Badajoz, Peñalsordo y Capilla.

Fuente: La Crónica de Badajoz