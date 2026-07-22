Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Deber de conservación

205.000 euros para a actuaciones urbanísticas a través de Restaura

El contrato incluye trabajos de conservación, seguridad, limpieza de inmuebles y parcelas para su adecuado estado, entre otros

Espacio de la provincia que podrá beneficiarse de estas actuaciones.

Espacio de la provincia que podrá beneficiarse de estas actuaciones. / Sara Mateos Vera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gema Gallardo

Gema Gallardo

Badajoz

La Diputación de Badajoz ha licitado actuaciones por valor de 205.700 euros para ejecuciones subsidiarias de mantenimiento de la disciplina urbanística y conservación del patrimonio encomendadas al Organismo Autónomo de la Protección de la Legalidad Urbanística, Restaura. El presupuesto de licitación se reparte en dos anualidades: 76.600 euros para este ejercicio y otros 133.100 euros para 2027.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, tiene como objetivo dar respuesta a los incumplimientos de la normativa urbanística y garantizar el adecuado estado de conservación de inmuebles y espacios en los municipios de la provincia.

Zona este y oeste

El contrato que ha salido a concurso se estructura en dos lotes, correspondientes a las zonas este y oeste de la provincia, para así dar cobertura a obras y actuaciones de todas las localidades que estén suscritas al convenio con el organismo Restaura.

Las actuaciones están dirigidas a la tramitación de los procedimientos relacionados con ruinas urbanísticas, órdenes de ejecución, actuaciones subsidiarias en el cumplimiento del deber de conservación urbanística o la defensa de los bienes de dominio público municipales.

Así, el contrato incluye labores de acondicionamiento, conservación, seguridad y limpieza en inmuebles, parcelas y espacios públicos para garantizar su correcto estado o restituir los terrenos a su situación correspondiente.

Asimismo, abarca la adopción de medidas preventivas de urgencia y la elaboración de los documentos o proyectos técnicos necesarios según la actuación.

Noticias relacionadas

Las empresas interesadas en la licitación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo viernes 7 de agosto a las 14.00 horas, según recoge el anuncio publicado en el portal de contratación pública.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

La Confederación Hidrográfica suspenderá la navegación en el Guadiana a su paso por Badajoz por el nenúfar mexicano

La Confederación Hidrográfica suspenderá la navegación en el Guadiana a su paso por Badajoz por el nenúfar mexicano

205.000 euros para a actuaciones urbanísticas a través de Restaura

205.000 euros para a actuaciones urbanísticas a través de Restaura

La Guardia Civil rescata a un menor arrastrado por la fuerte corriente del río Ruecas en Rena

El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Cola de Badajoz supera los trámites urbanísticos

El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Cola de Badajoz supera los trámites urbanísticos

Amelia Alesón, bronce en las Olimpiada Internacional de Biología: "Parecía casi imposible conseguir un logro así en una competición tan compleja"

Amelia Alesón, bronce en las Olimpiada Internacional de Biología: "Parecía casi imposible conseguir un logro así en una competición tan compleja"

Javier Pache repetirá como candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Badajoz

Javier Pache repetirá como candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Badajoz

Herrera del Duque despide a Felipe Vaquerizo, el músico que puso banda sonora a varias generaciones

La Cocosa celebra 'Eclipse', una jornada para contemplar el Sol y las perseidas

Tracking Pixel Contents