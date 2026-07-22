205.000 euros para a actuaciones urbanísticas a través de Restaura

La Diputación de Badajoz ha licitado actuaciones por valor de 205.700 euros para ejecuciones subsidiarias de mantenimiento de la disciplina urbanística y conservación del patrimonio encomendadas al Organismo Autónomo de la Protección de la Legalidad Urbanística, Restaura. El presupuesto de licitación se reparte en dos anualidades: 76.600 euros para este ejercicio y otros 133.100 euros para 2027.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, tiene como objetivo dar respuesta a los incumplimientos de la normativa urbanística y garantizar el adecuado estado de conservación de inmuebles y espacios en los municipios de la provincia.

Zona este y oeste

El contrato que ha salido a concurso se estructura en dos lotes, correspondientes a las zonas este y oeste de la provincia, para así dar cobertura a obras y actuaciones de todas las localidades que estén suscritas al convenio con el organismo Restaura.

Las actuaciones están dirigidas a la tramitación de los procedimientos relacionados con ruinas urbanísticas, órdenes de ejecución, actuaciones subsidiarias en el cumplimiento del deber de conservación urbanística o la defensa de los bienes de dominio público municipales.

Así, el contrato incluye labores de acondicionamiento, conservación, seguridad y limpieza en inmuebles, parcelas y espacios públicos para garantizar su correcto estado o restituir los terrenos a su situación correspondiente.

Asimismo, abarca la adopción de medidas preventivas de urgencia y la elaboración de los documentos o proyectos técnicos necesarios según la actuación.

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Las empresas interesadas en la licitación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo viernes 7 de agosto a las 14.00 horas, según recoge el anuncio publicado en el portal de contratación pública.