El alumnado de la Escuela Municipal de Pintura cuelga sus trabajos en la casa de la cultura

Una vez clausurada la exposición con los trabajos del alumnado de la especialidad de Arte Creativo, (los más pequeños de la Escuela Municipal de Pintura), acaba de abrirse al público una segunda muestra, en esta ocasión con algunos de los dibujos y pinturas realizados por el alumnado de mayor edad. La muestra, que se exhibe en la sala de conferencias de la casa de la cultura, puede visitarse, en horario de tarde, hasta el próximo día 31 de julio.

La inauguración oficial corrió por parte de la concejala responsable del Área de Juventud. María del Mar Megías, explicó ante el público asistente la “satisfacción” que supone para el ayuntamiento “ver como esta escuela sigue funcionando tan bien, año tras año”. El curso se ha cerrado con 55 matrículas en esta especialidad, un dato, que, para Megías significa “todo un orgullo”, ya que, “una escuela llena de niños, jóvenes y adultos es la mejor señal de que las cosas se están haciendo bien”.

La responsable de Juventud, que excusó la presencia de la concejala responsable de Cultura, manifestó que, “quienes tenemos la suerte de visitar esta exposición año tras año, podemos comprobar la evolución de un alumnado fiel, que se supera y sorprende con sus trabajos”. María del Mar Megías expresó públicamente la gratitud del ayuntamiento con las familias, por “su apoyo y confianza”. La concejala destacó la labor desarrollada por Isabel Delgado, responsable docente de esta especialidad de quien dijo: “Todos los que la conocéis, sabéis perfectamente su paciencia, su cariño, su dedicación… Gracias por sacar lo mejor de cada alumno, porque, viendo todo lo que tenemos expuesto, está claro que detrás, hay muchísimo trabajo”. Finalmente, Megías transmitió la enhorabuena a todo el alumnado del centro. “Debéis sentiros muy orgullosos”, expresó la representante del equipo de gobierno municipal.

Desconexión digital

Por su parte, Isabel Delgado, correspondió con palabras de agradecimiento hacia la entidad municipal, las familias y su alumnado y subrayó la importancia de una escuela de pintura, como contrapeso crítico frente al sedentarismo digital actual. La docente invitó a la ciudadanía para participar de este espacio único para la desconexión y el fomento del desarrollo creativo, emocional y social.

El acto inaugural también contó con la participación de algunas de las alumnas del centro. Tomaron la palabra 5 representantes de quienes, semana tras semana, se instruyen en este centro municipal, para poner en valor la importancia de la escuela, como medio de expresión artística que garantiza que, cualquiera pueda acceder al arte, sin importar el nivel económico familiar.

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Antes de la apertura de puertas de la exposición, la organización regaló a cada uno de los alumnos y alumnas, un marcapáginas personalizado con uno de los dibujos realizados desde la escuela que, además, forma parte del cartel que difunde la exposición.

Fuente: La Crónica de Badajoz