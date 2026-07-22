La Cocosa celebra 'Eclipse', una jornada para contemplar el Sol y las perseidas

La lluvia de estrellas de las perseidas y el eclipse parcial de Sol protagonizarán el próximo 12 de agosto una nueva cita astronómica en la finca La Cocosa. Este encuentro, denominado 'Eclipse' y organizado por La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, comenzará a las 19:15 horas. La jornada incluirá observación y divulgación del eclipse solar visible parcialmente desde nuestro territorio, seguida de una observación nocturna para disfrutar del espectáculo de las perseidas.

Esta actividad constituye la cuarta sesión de la programación anual 2026-2027 del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC) y contará con servicio gratuito de autobús desde Badajoz, con salida a las 18:45 horas.

El eclipse del 12 de agosto

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Esto proyecta una sombra sobre nuestro planeta, provocando que, durante unos minutos, la luminosidad se atenúe. Durante los próximos tres años España se convertirá en un territorio privilegiado desde el que observar dos eclipses totales y uno anular. Pese a que la franja de totalidad no pasará por la provincia de Badajoz, el eclipse del 12 de agosto se podrá observar parcialmente desde este territorio. Este día coincide, además, con el pico de las perseidas, día en el que más meteoros por hora podrá observarse en el cielo nocturno, siendo esto un broche de oro para un encuentro de observación astronómica.

La actividad combinará, además, observación a simple vista con el uso de instrumentación astronómica especializada, permitiendo observar los objetos de cielo profundo típicos de esta época del año; todo acompañado de explicaciones especializadas que ayudarán a comprender lo que está sucediendo.

Gafas con filtros especiales

Para la observación del eclipse se facilitará a los asistentes unas gafas con filtros especiales homologados para tal fin. Esto se debe a que se recomienda extremar la precaución en la observación del eclipse: Es importante no observar directamente el sol independientemente del lugar desde el que se visualice y hacer uso de equipamientos homologados para este uso específico.

Inscripciones

El aforo máximo para el servicio gratuito de autobús será de 50 plazas y de 30 plazas para aquellas personas que opten por desplazarse en su propio vehículo. En ambos casos, será necesario formalizar la inscripción por cada uno de los asistentes. Las inscripciones estarán disponibles a partir de mañana, jueves 23 de julio, a las 10.00 horas.

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La actividad alternará la observación directa del cielo con contenidos divulgativos relacionados con la astronomía y la conservación del patrimonio natural nocturno. Además, se explicará el trabajo que desarrolla la institución provincial en la protección del cielo nocturno y en la sensibilización sobre la importancia de reducir la contaminación lumínica.

Fuente: La Crónica de Badajoz