Óbito
Herrera del Duque despide a Felipe Vaquerizo, el músico que puso banda sonora a varias generaciones
El acordeonista fundó junto a su familia la Orquesta Aires Siberianos y da nombre desde 2022 a la Escuela Municipal de Música del municipio
Herrera del Duque despide a Felipe Vaquerizo García, una de las personas más queridas y representativas de la vida cultural de la localidad. El Ayuntamiento ha lamentado el fallecimiento del músico herrereño, cuya trayectoria estuvo ligada durante décadas a las fiestas, bodas, verbenas y celebraciones de numerosos municipios de La Siberia.
Nacido en Herrera del Duque en 1937, Vaquerizo descubrió desde muy joven su vocación por la música. Para aprender a tocar el acordeón recorría a pie el camino hasta Talarrubias, donde recibía clases del profesor Francisco Pecos, conocido como "Frasquillo". Aquellos desplazamientos marcaron el comienzo de una trayectoria que acabaría formando parte de la memoria colectiva de toda la comarca.
Aires Siberianos
Durante décadas, su acordeón acompañó algunos de los momentos más importantes de la vida de miles de vecinos. Junto a su familia fundó la Orquesta Aires Siberianos, una formación que se convirtió en un referente de la música popular y actuó en celebraciones y fiestas patronales de numerosos municipios de La Siberia.
Su vinculación con la música fue más allá de los escenarios. Felipe Vaquerizo contribuyó a conservar la tradición musical de la comarca y transmitió esa pasión a su familia, que continúa actualmente su legado a través de nuevas generaciones de músicos.
El alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, ha trasladado, en nombre de la Corporación Municipal y de los vecinos de la localidad, sus condolencias a los familiares y amigos del músico.
"Es difícil encontrar palabras para despedir a alguien como Felipe Vaquerizo. Hay personas que dejan huella porque estuvieron presentes en los momentos más importantes de la vida de un pueblo. Felipe fue una de ellas. Su música nos acompañó durante décadas y hoy forma parte, para siempre, de la memoria de Herrera del Duque", ha señalado el alcalde.
Como reconocimiento a toda una vida dedicada a la música, el Ayuntamiento dio en 2022 el nombre de Felipe Vaquerizo García a la Escuela Municipal de Música de Herrera del Duque.
Su nombre permanece así unido a un espacio dedicado a formar a nuevos músicos, mientras que sus canciones y actuaciones continúan vivas en los recuerdos de varias generaciones de vecinos de Herrera del Duque y del conjunto de La Siberia.
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