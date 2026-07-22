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Ezequiel Montoya exhibe su versatilidad musical y su mestizaje de géneros al ciclo 'Live Sound(Set)' en Badajoz

El cantaor sevillano protagoniza mañana jueves una de las veladas más íntimas y exclusivas del verano pacense en la terraza de Montesinos 22, combinando la esencia de sus raíces flamencas con un viaje sonoro a través de los ritmos del mundo, los fados y los boleros ante un aforo muy reducido.

Ezequiel Montoya en uno de sus conciertos

Ezequiel Montoya en uno de sus conciertos / La Crónica

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Alejandro Martín G.

Badajoz

Las tardes de verano en el Casco Antiguo de Badajoz se preparan para acoger uno de los nombres más destacados de la temporada estival mañana jueves. El cantaor sevillano Ezequiel Montoya forma parte de la primera edición de Live Sound(Set), el ciclo musical impulsado por la Fundación Caja Badajoz que transforma la terraza de Montesinos 22 en un mirador privilegiado al atardecer pacense. Con un formato íntimo, cercano y limitado a tan solo 100 localidades con entrada libre hasta completar aforo, la cita promete convertir la puesta de sol en una experiencia sensorial única para los asistentes.

El artista atesora una trayectoria ligada a los escenarios desde su infancia: con tan solo ocho años se subió por primera vez a las tablas para estrenarse en el Lope de Vega de Sevilla durante el espectáculo 'Gitanas', encabezado por La Farruca. A partir de ese momento comenzó una carrera en la que destaca como cantaor en espectáculos flamencos, compartiendo escenario con grandes figuras del género como Manuela Carrasco, Farruquito, La Farruca o Raimundo Amador. Su talento dio el salto definitivo a nivel nacional tras su participación en el programa de televisión La Voz en 2021, un trampolín que le ha llevado a actuar en grandes citas flamencas internacionales en países como Francia, Bogotá, Miami, Hong Kong o Portugal.

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Lejos de encasillarse, en los últimos años ha enriquecido su abanico de trabajos en distintos países gracias a una "familia musical interracial" que le ha aportado una amplia cultura en géneros musicales de todo el mundo, abarcando desde fados y boleros hasta salsa y pop. Sobre la terraza de Montesinos 22, el público pacense podrá comprobar esta versatilidad a través de un repertorio muy variado que incluirá su tema con más reproducciones en plataformas 'Perla Negra', versiones flamencas muy populares como 'Eres una en un millón', interpretaciones destacadas como 'Te veo venir soledad', canciones de su repertorio habitual como 'Margarita', sencillos con gran acogida como 'Si te tiento no me tango', y sus lanzamientos recientes más escuchados como 'Arrebatao' y 'Sabor a mí'.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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