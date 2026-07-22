La ordenanza que rige las normas de seguridad y convivencia de Monesterio ya es definitiva

El pleno del ayuntamiento de Monesterio aprobó en su sesión ordinaria del pasado mes de abril, la ordenanza municipal de seguridad y convivencia ciudadana en el espacio público. Una vez sometido el expediente al trámite de información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días y tras no producirse reclamaciones ni sugerencias, este acuerdo ha quedado elevado a definitivo. El texto íntegro se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, el pasado martes, 21 de julio. A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, quedan “derogadas cuantas disposiciones municipales, de igual o inferior rango, se opongan a la misma”, así como la ordenanza no fiscal de policía y buen gobierno, publicada en el BOP del 16 de mayo de 2002.

El nuevo texto recoge las normas para la “necesaria cohabitación” en espacios públicos del municipio. Del mismo modo se arbitran los mecanismos que regulan el mantenimiento de las relaciones de vecindad, aprovechamiento, uso y disfrute de los espacios comunes, servicios públicos, infraestructuras y otros bienes de titularidad municipal, “conjugándolos con la seguridad ciudadana, medioambiental, la tranquilidad y el uso pacífico de los mismos, para garantizar su disfrute con el pleno respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

El incumplimiento de las normas básicas de convivencia es fuente de “conflictos”, con lo que, “los ciudadanos exigen a los poderes públicos”, regulaciones cada vez más detalladas y medidas activas de mediación y, cuando proceda, de sanción, para resolverlos”. Con esta ordenanza, el ayuntamiento pretende “dar respuesta a la reclamación de los vecinos que piden normas que eviten enconados conflictos personales y los sitúen en un ámbito más objetivo”.

Articulación

La nueva ordenanza consta de 124 artículos y se estructura en 4 títulos, 2 disposiciones adicionales, 1 transitoria, 1 derogatoria y 2 disposiciones finales. El Título II recoge las materias para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de los servicios, equipamientos, infraestructuras y espacios públicos municipales. Se abordan aspectos como el cuidado y la protección de estos espacios, del mobiliario urbano, limpieza, tratamiento de residuos o ruidos molestos.

También se hace referencia al control y tenencia de animales peligrosos en espacios públicos; el abandono de animales muertos, los vertidos en la red de saneamiento, el abandono de muebles y enseres, así como a la venta y consumo de bebidas alcohólicas o el régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Se regula la colocación de carteles, vallas, rótulos y pancartas; la ocupación de la vía pública derivada de obras, terrazas y otras actividades de ocio; la obligación de limpieza de terrenos y solares. Entre otros aspectos, la ordenanza también regula el comercio ambulante, la contaminación acústica, actividades de carga y descarga, publicidad sonora, fiestas y actuaciones musicales en las calles, etc.

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Además, según el texto aprobado, la ordenanza contiene un conjunto de regulaciones para resolver otras cuestiones de contenido diverso, propio y característico. Como anexo, se acompaña el catálogo de infracciones y sanciones.