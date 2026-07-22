El PP exige que Ricardo Cabezas dimita "por el respeto que merecen los vecinos de Badajoz"

Era de prever que en el primer pleno del Ayuntamiento de Badajoz tras la sentencia del ‘caso David Sánchez’ saliese a relucir la situación del concejal socialista Ricardo Cabezas, uno de los condenados por prevaricación administrativa a 9 años de inhabilitación para cargo y empleo público, por su relación como diputado de Cultura en la Diputación de Badajoz. Ocurrirá mañana jueves, porque el orden del día del pleno ordinario de este mes incluye una moción del PP, el partido de gobierno, con la que exige la dimisión de Cabezas y que la portavoz municipal, Silvia González, «no ampare la corrupción» y asuma «la responsabilidad política que le corresponde» reclamando a Cabezas que dimita. Silvia González compareció la semana pasada ante la prensa para dejar claro que la sentencia aún no es firme, pues se puede recurrir, y así lo hará Cabezas.

La moción, firmada por Gema Cortés, recientemente elegida secretaria general del PP provincial, recoge en la exposición de motivos un análisis de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que «declara probado que las actuaciones enjuiciadas constituyeron un ejercicio arbitrario del poder». El propio tribunal «recuerda que el nepotismo, entendido como trato de favor hacia familiares o amigos, daña la salud democrática, fomenta la corrupción y genera desigualdad de oportunidades». Para el grupo que presenta la moción, lo que hace "esta situación especialmente grave para el Ayuntamiento de Badajoz es que Ricardo Cabezas ostenta en la actualidad la condición de concejal de esta corporación municipal en representación del PSOE. Es decir, un concejal condenado penalmente por prevaricación administrativa en el ejercicio de un cargo público continúa sentado en los escaños de este ayuntamiento, representando a los vecinos de Badajoz en una situación que el grupo municipal popular considera insostenible e incompatible con la dignidad, responsabilidad y ejemplaridad que la vida exige y que los pacenses merecen".

"Ataques a los órganos judiciales"

En su relato, el PP también pone de manifiesto que la instrucción y el enjuiciamiento de este caso "se han desarrollado en un contexto de presiones, injerencias, ataques sobre los órganos judiciales y de guerra sucia, la denominada 'cloaca' contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil presuntamente comandada por Santos Cerdán y Leire Díez, financiada por el PSOE y con, al menos, el conocimiento de la directora general de la Benemérita, que el grupo municipal popular rechaza con rotundidad. Al mismo tiempo, el PP defiende la independencia del poder judicial como "pilar de nuestro Estado de Derecho que ningún partido y ningún Gobierno pude cuestionar, menoscabar ni instrumentalizar". Es por todo ello que los populares consideran que "esta corporación debe pronunciarse con claridad a favor de esa independencia y en respaldo de los magistrados que, con su trabajo, hacen posible que la justicia sea igual para todos".

"Ahora tiene que hablar la política"

"La justicia ha hablado, ahora tiene que hablar la política", recoge la moción. Y ante una sentencia como la que se conoció la semana "existen responsabilidades políticas -según el PP- que deben asumirse con la misma claridad con la que los tribunales han fijado las responsabilidades penales". La primera recae, según los populares, en Ricardo Cabezas, "que debe dimitir de forma inmediata" y la segunda "no menos importante" sobre "quien tiene en su mano impedirlo y decida no hacerlo", la secretaria general del PSOE en Badajoz, a la par que presidenta y portavoz del grupo municipal socialista, Silvia González, que "es quien tiene la capacidad y la obligación y responsabilidad moral y política de exigir a Ricardo Cabezas que dimita".

El PP manifiesta su «más enérgica condena» ante los hechos probados «constituyendo un caso grave de corrupción que daña la imagen de nuestras instituciones y el nombre de Badajoz». Por todo ello -y más razones- los populares exigen la dimisión «de forma urgente e inmediata» de Ricardo Cabezas, habida cuenta de que la condena penal dictada en su contra «resulta incompatible con la dignidad, ejemplaridad y responsabilidad que exige el ejercicio de la representación política y con el respeto que merecen los vecinos de Badajoz».

Al mismo tiempo, si se aprueba la moción, el pleno instaría a Silvia González a "asumir con carácter inmediato la responsabilidad política que le corresponde" para que "un concejal condenado penalmente por prevaricación, por corrupción, no continúe ocupando un escaño en la bancada del grupo municipal socialista ni ejerciendo representación pública en nombre de los vecinos de Badajoz, por ser incompatible con la normalidad democrática, con la dignidad de la política local y con los principios de ejemplaridad pública que esta institución está obligada a representar".

Mañana jueves se verá qué consecuencias y repercusión tiene esta moción, que será aprobada, porque el PP tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Badajoz. Vox ya pidió públicamente la dimisión de Ricardo Cabezas, por lo que su voto lo lógico es que su voto sea a favor.

Fuente: La Crónica de Badajoz