Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Consejo Rector

El teatro López de Ayala de Badajoz mejorará la accesibilidad: contará con 8 plazas para personas con movilidad reducida

La actuación, que responde a las quejas de usuarios y de Apamex, incluye la instalación de una plataforma elevadora que les permita el acceso al cafetín

Las dos únicas plazas reservadas actualmente para personas en silla de ruedas en el teatro López de Ayala.

Las dos únicas plazas reservadas actualmente para personas en silla de ruedas en el teatro López de Ayala. / La Crónica de Badajoz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

El teatro López de Ayala realizará obras de mejora en materia de accesibilidad. Así lo ha anunciado tras la reunión el consejo rector del consorcio, presidido por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León. Se destinará una inversión de 19.000 euros (más IVA) para adaptar el edificio a la normativa vigente.

Como ya publicó este medio, tras las protestas de los usuarios y las exigencias planteadas hace unos meses por la asociación Apamex debido a la falta de accesibilidad en el teatro López de Ayala, el consorcio ha dado el paso definitivo para corregir las deficiencias del auditorio en materia de accesibilidad.

Para cumplir con la legislación y garantizar la comodidad e integración de todos los asistentes, las actuaciones aprobadas contemplan la adaptación de la sala principal mediante la incorporación de ocho plazas para personas con movilidad reducida en la fila 17 de las butacas de patio, la zona más próxima a la entrada, que dispondrán además de sus correspondientes asientos para acompañantes.

Reunión del consejo rector del teatro López de Ayala de Badajoz.

Reunión del consejo rector del teatro López de Ayala de Badajoz. / LA CRÓNICA

Junto a la reestructuración del patio de butacas, el proyecto incluye la instalación de una plataforma elevadora para eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso al cafetín del teatro. Asimismo, se renovará la señalización de evacuación y orientación y se pondrán balizas luminosas y se desplegará una nueva señalética específica para personas con movilidad reducida en toda la sala.

Respuesta a las quejas de los usuarios

Esta intervención da respuesta a las quejas colectivas sobre las limitaciones de la sala. Hasta ahora, el teatro solo contaba con dos plazas destinadas a movilidad reducida situadas en la parte trasera, donde los usuarios denunciaban un espacio mal climatizado, de difícil maniobrabilidad y con problemas de acústica que, además, coincidía con la zona donde se instalan las cámaras y el cableado de retransmisión. La normativa vigente exige una plaza adaptada para personas con movilidad reducida por cada 100 localidades de aforo, lo que obligaba a disponer de entre 7 y 8 espacios para el total del recinto, que supera los 700 espectadores.

Noticias relacionadas y más

La aprobación de estas actuaciones coincide con el anuncio de la celebración del 140 aniversario del emblemático espacio cultural pacense, que se conmemorará durante el próximo mes de octubre con una programación especial de actividades.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

El teatro López de Ayala de Badajoz mejorará la accesibilidad: contará con 8 plazas para personas con movilidad reducida

El teatro López de Ayala de Badajoz mejorará la accesibilidad: contará con 8 plazas para personas con movilidad reducida

El PP exige que Ricardo Cabezas dimita "por el respeto que merecen los vecinos de Badajoz"

El PP exige que Ricardo Cabezas dimita "por el respeto que merecen los vecinos de Badajoz"

Ezequiel Montoya exhine su versatilidad musical y su mestizaje de géneros al ciclo 'Live Sound(Set)' en Badajoz

Ezequiel Montoya exhine su versatilidad musical y su mestizaje de géneros al ciclo 'Live Sound(Set)' en Badajoz

Villafranca de los Barros recibe el reconocimiento como municipio ganador de la campaña de reciclaje de Ecovidrio

Villafranca de los Barros recibe el reconocimiento como municipio ganador de la campaña de reciclaje de Ecovidrio

El Ayuntamiento de Badajoz prevé implantar el teletrabajo a principios de 2027

La hostelería de Badajoz reacciona a la ley antitabaco: "A la gente no le va a hacer gracia"

La hostelería de Badajoz reacciona a la ley antitabaco: "A la gente no le va a hacer gracia"

Sanguijuelas del Guadiana: "Hemos tenido que llenar salas fuera de Extremadura para llegar hasta aquí"

La Alcazaba de Badajoz atrajo a 25.0000 personas en cuatro noches de música y fútbol

La Alcazaba de Badajoz atrajo a 25.0000 personas en cuatro noches de música y fútbol
Tracking Pixel Contents