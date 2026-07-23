El Ayuntamiento de Badajoz exige la dimisión del concejal Ricardo Cabezas tras su condena por el 'caso David Sánchez'

Ricardo Cabezas no ha tomado la palabra. Sí ha mascullado, ha negado con la cabeza y ha reprochado sin que el micrófono pudiera recoger sus frases, mientras el concejal del PP Juan Parejo desgranaba la moción con la que el Ayuntamiento de Badajoz exige su dimisión como concejal y como diputado provincial, tras haber sido condenado por prevaricación administrativa a 9 años de inhabilitación de cargo y empleo público.

Cabezas es uno de los once encausados por el 'Caso David Sánchez', cuya sentencia se conoció la semana pasada y hoy jueves el PP ha presentado en el pleno ordinario de la corporación municipal una moción exigiendo que entregue el acta de concejal e instando, al mismo tiempo, a la portavoz del grupo socialista, Silvia González, a que asuma "la responsabilidad política que le corresponde" exigiendo a su compañero de bancada que no siga sentándose a su lado.

La moción ha sido aprobada con el apoyo de Vox y del concejal no adscrito, Carlos Pérez. El PSOE ha votado en contra. La portavoz socialista ha insistido en que la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz no es firme y que recurrirla "no es una excusa" sino "un derecho reconocido por la ley". González ha comenzado su intervención en respuesta a la moción lamentando que sea un tema más de los que llegan al pleno en los que no se habla de Badajoz y de cómo se resuelven sus problemas, un comentario cuya lógica la bancada de enfrente no ha compartido. La portavoz y secretaria general del PSOE local ha reprochado al PP su "doble rasero", pues no ha pedido el cese del alcalde popular de Villar del Rey y diputado provincial, condenado con sentencia firme por difamación. "Estamos hablando de conveniencia, no de principios", pues ha recordado a los populares que su partido no se sumó a la causa del hermano del presidente del Gobierno hasta que lo habían hecho otros. Según Silvia González, esta moción no solo va contra Ricardo Cabezas, sino contra todo el grupo socialista.

"La foto de la vergüenza"

Aunque la moción del PP la firma Gema Cortés, el encargado de defenderla ha sido Parejo, quien ha comenzado su intervención mostrando la portada de La Crónica de Extremadura, la fechada el día después de conocerse la sentencia, en la que aparece una foto de todos los condenados en la sala cuando se celebró el juicio oral. "La foto de la vergüenza", ha descrito el concejal popular, quien ha lamentado que Badajoz haya sido la palabra más usada las últimas semanas en los medios de comunicación de todo el país por lo ocurrido en su diputación.

Parejo ha preguntado a la portavoz socialista si considera que un concejal condenado puede seguir representando al ayuntamiento y a la diputación. "El PP cree que no", se ha respondido, al tiempo que ha acusado a González de formar parte de la corrupción. Parejo le ha criticado que cuelgue en las redes vídeos hablando de recuperar la confianza ciudadana y, sin embargo, no cese a "su mano derecha" ni le pida su acta de concejal. Parejo no entiende que el PSOE defienda continuamente la tolerancia cero con la corrupción y cuando se ha hecho pública esta sentencia no se asuman responsabilidades políticas.

Para este concejal popular, se está jugando con "la credibilidad de la institución y el respeto que merecen los vecinos de ahí fuera". Ha recordado además, que desde que Ricardo Cabezas está en el ayuntamiento, continuamente ha pedido la dimisión de los concejales del grupo de gobierno, a pesar de que ninguno de ellos ha sido investigado ni imputado ni se han sentado en el banquillo ni han sido condenados. Parejo y su grupo lo tienen claro: "si no dimite tiene que ser cesado". Y como ya sabía que Silvia González no lo va a hacer, le recordó que tienen por delante unas primarias. "Tenga cuidado que hay gente que viene pisando fuerte", le ha advertido, en referencia a Concha Baños, que ya ha anunciado su precandidatura. Parejo ha llegado a preguntarle directamente a esta concejala, también presente en el pleno: "¿Qué pensará? Seguro que no piensa igual que usted", se ha aventurado a decir.

El concejal no adscrito ha votado a favor de la dimisión porque, según argumentó cuando Ricardo Cabezas se incluyó como investigado en la causa fue reprobado y Díaz dijo entonces que iba a esperar a la sentencia. Ya la hay. Eso sí, expresamente ha querido mostrar su apoyo al concejal socialista al manifestar que "personalmente" espera que pueda demostrar su inocencia en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Desde Vox han sido especialmente contundentes. "Tienen ustedes la cara más dura que los diamantes de Zapatero", ha espetado el portavoz, Marcelo Amarilla, quien ha defendido que "el recurso no convierte la condena en inexistente". Amarilla considera que la clase política debe dar ejemplo.

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El debate ha terminado sin que Ricardo Cabezas ni el alcalde hayan tomado la palabra. Seguro que no es la última vez que este asunto, al que aún le queda un largo camino de recursos, entra en el pleno municipal.

Fuente: La Crónica de Badajoz