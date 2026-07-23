Comienza la obra en el paseo central de la avenida de Huelva de Badajoz

Buena parte del pavimento del paseo central de la avenida de Huelva de Badajoz ya está levantado como inicio de los trabajos de sustitución de la red de saneamiento que, finalmente, el ayuntamiento colocará debajo del bulevar, como anunció este diario, tras la aparición de importantes restos arqueológicos en el lateral, donde se iba a instalar el nuevo colector. Aqualia, que es la empresa que acomete la obra, ha comenzado a levantar el pavimento y el hormigón y empezará a profundizar cuando tenga el permiso de Patrimonio.

Según ha confirmado la Junta de Extremadura, este mes de julio, técnicos de la Dirección General de Patrimonio han realizado catas y sondeos en el nuevo trazado previsto bajo el bulevar, que ya había sido alterado anteriormente por la antigua conducción. El resultado ha sido negativo, pues no se han encontrado restos arqueológicos ni antropológicos. Patrimonio estaba a la espera de recibir el proyecto modificado por parte del Ayuntamiento de Badajoz y Aqualia y cuando se reanuden las obras habrá control y seguimiento arqueológico. Según el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, ya se ha enviado a la Junta.

Urueña explica que la idea es, cuando dé el visto bueno Patrimonio, cerrar la excavación que está abierta en el lateral, con las medidas que pida la Junta de protección. Ya están confeccionadas las memorias, los estudios y los restos datados. La tubería antigua está a 9 metros, por lo que lo normal es que no se hallen más restos que impidan colocar la nueva red, pues es terreno removido.

El concejal recuerda que se trata de una obra de emergencia, ya que en estos momentos este tramo de la avenida no tiene saneamiento, que se hundió. Cuando empiecen las lluvias no podría evacuar el agua y también los edificios de alrededor tienen conexiones a esta tubería, que aún sigue en servicio, de ahí la importancia de que los trabajos de sustitución terminen antes de que concluya el verano. Aqualia prevé que pueda concluir en agosto. Urueña apunta que es una obra «relativamente sencilla» porque en la zona donde se interviene es todo relleno, no hay roca. La nueva red se colocará a 5 metros de profundidad, por encima de la antigua, y tendrá que pasar por debajo de la escultura del General Menacho mediante un topo, para evitar que la escultura tenga que moverse, lo que conlleva algo más de plazo.

En total se sustituyen 170 metros de tubería y hay una parte que ya está metida, la situada frente a la Delegación del Gobierno. La nueva es de 800 milímetros de diámetro de PVC corrugado.

"Cuando termine esta actuación de emergencia comenzará la de plataforma única"

Al margen de esta obra de emergencia, el ayuntamiento tiene en proyecto la conversión en plataforma única de la avenida, una obra que se ha adjudicado a Cubillana. Tras colocar la nueva tubería, se dejará en hormigón a la cota a la que se pondrá luego la calçadinha en el bulevar y 5 centímetros de aglomerado en el vial. Estas obras serán consecutivas. Una vez que termine la de saneamiento comenzará la de plataforma única.

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Además, cuando Patrimonio permita cerrar se reabrirá al tráfico el vial donde han aparecido los restos arqueológicos, que ya se han trasladado al Museo Arqueológico, mientras que los que hay debajo que no se han excavado, se cubrirán una vez protegidos.

Fuente: La Crónica de Badajoz