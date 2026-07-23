El detenido por el incendio junto al puente Real de Badajoz el pasado verano se enfrenta a 14 años de cárcel

El hombre de 34 años que en agosto de 2025 fue detenido por presuntamente provocar un fuego de pastos junto al puente Real de Badajoz, que obligó a desalojar el tanatorio, a cortar la circulación por el intenso humo y calcinó una chabola habitada, se enfrenta a 14 años de cárcel.

El la pena que pide para él la fiscalía como presunto autor de un delito de incendio con peligro para la vida y la integridad física de las personas (el Código Penal castiga con entre 10 y 20 años de cárcel este tipo penal). Además, el ministerio público reclama que indemnice al varón que vivía en la chabola con 10.000 euros por los daños que sufrió a quedar el lugar donde residía y sus pertenencias completamente arrasadas por las llamas.

La acusación pública sostiene que, sobre las 19.30 horas, del 18 de agosto de 2025, el investigado se dirigió a una zona de pastos situada junto al puente Real y prendió fuego, siendo consciente de la trascendencia de sus actos, abandonando después el lugar saltando una valla.

Peligro

En su escrito, la fiscalía señala que el fuego se propagó hasta el tanatorio, que tuvo que ser desocupado y la Policía Local tuvo que cortar al tráfico rodado y peatonal en ambos sentidos la circulación en el puente Real ante el riesgo de que las llamas continuarán avanzando y el «consiguiente peligro para las personas».

Asimismo, expone que en la chabola que había en una zona próxima a dónde se originó el incendio se encontraba durmiendo en esos momentos la persona que la ocupaba habitualmente, que se percató de las llamas gracias al «aviso de sus perros», que tuvo que salir corriendo. La barraca y todos los enseres que había en su interior quedaron completamente calcinados. El perjudicado valoró los desperfectos en 400 euros, cantidad que reclama al presunto autor.

Las llamas alcanzaron la parte baja de un eucalipto de enormes dimensiones al lado del tanatorio y se temía que si el fuego seguía consumiendo el árbol, terminara cayéndose, pero afortunadamente los bomberos lograron atajarlo a tiempo y el incendio quedó controlado alrededor de una hora después.

Poco después de originarse las llamas, con la colaboración de dos testigos de los presuntos hechos, la Policía Local detuvo al sospechoso en las inmediaciones del puente Real (junto a la parada de autobús urbano que hay pasando el McDonald’s de la avenida de Elvas).

Tres mecheros

Al varón se le intervinieron tres mecheros entre sus pertenencias. Una vez fue puesto a disposición judicial, el detenido negó los hechos.

El juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza el 20 de agosto -que fue solicitada por el ministerio público y a la que se opuso su defensa en ese momento- por la la gravedad del delito que se le imputaba y la existencia de testigos que lo señalaban como el responsable de los hechos. Esa medida cautelar se mantiene a día de hoy y el detenido continúa interno en el centro penitenciario de Badajoz.

En su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, el detenido aseguró que esa tarde regresaba del Hospital Universitario, cruzó la calle para dirigirse a la mencionada parada de autobús, pero antes bajó al lateral del puente Real para orinar. Según contó, se fumó un cigarro y tiró la colilla encendida, pero negó que lo hubiera hecho para provocar un incendio intencionadamente. De hecho, afirmó ante el juez que ni se dio cuenta del fuego del que se le acusa.

Esa es la versión que mantiene un año después, según actual abogado, Antonio Calzadilla, que no comparte el relato de la fiscalía y solicita su absolución.

Alarma

El incendio del puente Real se produjo tras una sucesión de fuegos intencionados en distintas zonas de Badajoz, como Las Vaguadas, Sancha Brava y Tres Arroyos, que generaron alarma entre la ciudadanía. Comenzaron en julio y prosiguieron en agosto, cuando llegaron a registrarse hasta 14 en una única jornada.

La Policía Local incluso puso en marcha un dispositivo especial para tratar de localizar a el o los pirómanos y, en un principio, se sospechó que el presunto autor del incendio junto al puente Real pudiera estar implicado en algunos de ellos. Sin embargo, según su defensa, tras analizar minuciosamente su teléfono móvil para conocer su ubicación en las horas y lugares en las que se habían producido, no se ha podido acreditar que su cliente tenga relación alguna con los mimos.

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El juicio por estos hechos está previsto que se celebre en la Audiencia Provincial de Badajoz el próximo 10 de septiembre.

Fuente: La Crónica de Badajoz