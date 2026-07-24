La Diputación de Badajoz culmina la implantación del servicio de ciberseguridad para 163 municipios

La Diputación de Badajoz ha culminado con éxito la implantación de los servicios del Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales (COCS-EELL) en los 163 municipios de la provincia adheridos a esta iniciativa. Este logro permitirá proteger los sistemas públicos frente a ciberamenazas.

El propio COCS-EELL ha trasladado su "más sincera enhorabuena" a la Diputación de Badajoz por el trabajo desarrollado desde su adhesión al proyecto en febrero del pasado año y destaca que la provincia se ha convertido en el segundo territorio de España que, contando con un elevado número de municipios participantes, ha alcanzado el 100% de implantación de los servicios de ciberseguridad.

Este reconocimiento pone en valor la labor de coordinación realizada por la institución provincial para facilitar el despliegue de un servicio estratégico destinado a reforzar la protección de los sistemas informáticos de las entidades locales frente a las crecientes ciberamenazas, garantizando además un acompañamiento permanente a los ayuntamientos durante todo el proceso.

COCS-EELL

El Centro de Operaciones se trata de un servicio centralizado que protege los sistemas públicos frente a ciberamenazas. La propia organización subraya la implicación del equipo técnico de la institución provincial en la gestión de incidencias, destacando su colaboración constante para resolver los casos planteados por los municipios y la rapidez con la que se han atendido las diferentes comunicaciones.

Acciones formativas

Otro de los aspectos especialmente valorados por el COCS-EELL ha sido la labor de difusión y promoción de las acciones formativas dirigidas a las entidades locales. Gracias al trabajo de coordinación desarrollado por la Diputación de Badajoz, la participación de los municipios de la provincia en estas actividades ha superado la media nacional, favoreciendo una mayor capacitación del personal municipal en materia de ciberseguridad.

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En su escrito, el Centro de Operaciones considera que la Diputación de Badajoz constituye "un ejemplo a seguir" por la implicación, profesionalidad y compromiso demostrados durante todo el proceso. Con este reconocimiento, la Diputación de Badajoz consolida su apuesta por la transformación digital y por el fortalecimiento de la ciberseguridad en el ámbito local, contribuyendo a que los ayuntamientos de la provincia dispongan de mayores capacidades para prevenir, detectar y responder ante posibles incidentes de seguridad informática.