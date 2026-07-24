Monesterio ofrece 8 películas de estreno en su nueva edición del cine de verano

Desde el año 1999, Monesterio viene ofreciendo al público su programa de cine de verano. La iniciativa, creada 3 años antes por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPEX, se ha convertido en una de las citas más esperadas durante los meses de julio y agosto. En esta edición, el ayuntamiento de Monesterio, ofrece un total de 8 películas de estreno, que se vienen exhibiendo en diferentes enclaves urbanos, con el objetivo de llegar al mayor número posible de espectadores.

Los espacios elegidos este año para las proyecciones del mes de julio han sido la plaza de Vasco Núñez, (inauguración del circuito con la película Figuras Ocultas); la Plaza del Donante, (proyección de Siempre nos quedará mañana); Parque del Tejar, (Twisters) y, la última, prevista para el día 30 de julio, Wolfgang, que se exhibirá en la calle Dolores Ibarruri.

Éxito

El ayuntamiento, explican desde la organización, “intenta, en la medida de las posibilidades técnicas y de los espacios disponibles, rotar, con el objetivo de que, cada verano, las proyecciones se acerquen a distintas barriadas de la localidad”. Esta sería una de las claves del éxito de este circuito en el que, “también se pretende atender las solicitudes del vecindario”.

El ciclo de julio, “está resultando muy participativo”. Cine en pantalla grande, con imagen y sonido digital, a partir de las 22:30 horas. Cada jueves, centenares de personas acuden en familia, con sus sillas, al lugar indicado, para disfrutar de una actividad que transforma el acto de ver en una película, en una experiencia comunitaria, al aire libre, que se aleja de la rigidez de las salas tradicionales.

También es importante, “la cartelera”, señalan desde la organización. AUPEX presenta un catálogo de películas de estreno sobre las que se seleccionan las que configuran el programa: drama, comedia, acción y, sobre todo, películas de animación y aventuras para los más pequeños.

En Las Moreras

La segunda parte del programa está diseñada para el disfrute del cine en familia. En esta ocasión, el lugar elegido para las proyecciones de agosto es la Plaza de las Moreras. Se trata de un recinto que reúne todas las condiciones necesarias para el disfrute del cine al aire libre, “sin la necesidad de tener que llevar sillas”.

Las películas de agosto están programadas los miércoles, a las 22:00 horas. Los títulos elegidos son, ‘Eli y el equipo de monstruos’, prevista para el día 5; ‘Robot salvaje’, (12 de agosto); ‘Flow un mundo que salvar’, (día 19) y ‘Paddington: Aventura en la selva’, (día 26).

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Organizado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, el ciclo de cine de verano de Monesterio, cuenta con la colaboración del ayuntamiento de la localidad y la Junta de Extremadura.

Fuente: La Crónica de Badajoz