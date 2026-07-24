Quejas por la obra de la avenida de Huelva de Badajoz: "Se está alargando mucho"

Las obras de sustitución de la red de saneamiento de la avenida de Huelva en Badajoz se han reanudado en el bulevar central. La empresa encargada de los trabajos, Aqualia, prevé que los trabajos puedan concluir durante el próximo mes de agosto. Sin embargo, entre vecinos y comerciantes de la zona predomina el cansancio después de meses de obras, interrupciones y cambios en la movilidad. Los trabajos comenzaron en marzo y se complicaron con la aparición de restos arqueológicos, que mantienen la excavación abierta en uno de los viales laterales, cerrado al tráfico.

Mar Romero, propietaria de una joyería situada en la avenida, señala que aunque "las obras se han reanudado hace unos días, pero aquí seguimos con la excavación. Los arqueólogos se marcharon en mayo y llevamos dos meses con esto parado", explica. La comerciante lamenta el impacto que la situación está teniendo en su negocio. "Nos afecta bastante, ya solamente por el tránsito de gente que pasa, y las ventas también han salido afectadas".

Los residentes están agotados por la duración de las obras. Gonzalo, vecino del barrio, reconoce que "es un fastidio" por las dificultades que las obras están provocando en la circulación. "Está todo levantado por todos sitios, hay calles cortadas y, aunque Badajoz no es Madrid, en las horas punta tener accesos que no están libres supone congestión de tráfico. Ahora, en verano, se nota que hay menos circulación, pero siguen existiendo problemas".

Las dificultades para aparcar son otra de las principales preocupaciones de los vecinos. Lola, otra vecina del barrio, considera que la pérdida de plazas de estacionamiento está complicando el día a día. "Lo que más afecta es el aparcamiento, porque en Badajoz cada día hay menos plazas y tampoco están haciendo aparcamientos subterráneos para compensarlo", señala. A ello se suman las molestias derivadas del ruido de las obras. Pese a ello, entiende que los trabajos han sufrido imprevistos. "Se está alargando muchísimo la obra, pero han tenido complicaciones y eso tampoco lo puede evitar nadie", recalca Lola.

Las consecuencias también se dejan notar entre quienes acuden habitualmente desde otros barrios. Vale, vecina de Valdepasillas, considera que el largo periodo de inactividad en la obra ha sido uno de los aspectos más negativos. "Creo que se está alargando mucho. Tanto tiempo parado es un trastorno", afirma.

Aunque habitualmente se desplaza caminando, asegura que la situación dificulta el acceso a muchas personas, en especial por las modificaciones del transporte público. "El autobús ha cambiado su recorrido y conozco a gente que antes venía a El Corte Inglés en autobús y ahora les viene regular; algunos terminan viniendo en taxi porque el autobús los deja en la avenida de Europa".

Mientras avanzan los trabajos y se mantiene la previsión de concluir las obras en agosto, vecinos y comerciantes esperan que esta vez el calendario pueda cumplirse y que la normalidad regrese cuanto antes a una de las principales avenidas de la ciudad.

Fuente: La Crónica de Badajoz