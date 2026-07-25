Grietas, puntales y un suelo que se mueve: la agonía estructural del centro de salud Los Pinos de Badajoz

El centro de salud Zona Centro de Badajoz -ubicado en plena Ronda del Pilar- afronta sus últimos meses de actividad en una situación límite. La degradación del inmueble, arrastrada desde hace años y bajo constante vigilancia técnica, ofrece hoy una imagen más propia de un espacio en ruinas que de un recinto sanitario en activo, lo que ha llevado a trasladar provisionalmente en los próximos meses sus instalaciones al Palacio de Congresos.

Puntales, grietas monitorizadas y suelos inestables

Este periódico ha podido constatar el estado en el que se encuentra la infraestructura del recinto. Las grietas son claramente visibles tanto en la fachada exterior como en diversas dependencias internas. Entre ellas destaca una brecha de gran envergadura situada en una sala. Para controlar su evolución, los técnicos instalaron un dispositivo específico de monitorización dotado de alarmas que saltan al detectar variaciones o movimientos en la fisura.

En el exterior, la cornisa del edificio muestra desperfectos severos con hendiduras y desprendimientos de cascotes apreciables a simple vista desde la calle.

La inestabilidad no se limita a los parámetros. En la segunda planta, la estructura ha cedido hasta el punto de que el suelo se mueve ostensiblemente cuando alguien camina más fuerte de lo habitual. Además, algunas zonas están clausuradas de forma completa. El laboratorio original quedó cerrado al público y en sus inmediaciones, junto al aparcamiento -igualmente inhabilitado y hoy invadido por la maleza-, se ha tenido que levantar una entramada red de puntales bajo la primera planta para sostener las consultas y evitar que las paredes sigan cediendo. Asimismo, una cancela anexa permanece abierta e inservible porque el muro ha cedido tanto que no puede cerrarse.

Puntales, sujetando parte de la estructura del edificio. / La Crónica de Badajoz

Zonas clausuradas y sin aire acondicionado

A esta precaria situación se suma el calvario diario que sufren los pacientes al llegar. La escalinata principal de entrada lleva un largo periodo de tiempo clausurada, forzando a los usuarios a acceder por la rampa o a depender de los ascensores, de los cuales uno de los dos que hay permanece inoperativo tras una avería. A esto hay que sumarle que el personal médico ha tenido que improvisar un estacionamiento provisional en la rampa de entrada al antiguo estacionamiento y en una zona anexa.

Por su parte, en el interior se está viviendo un verano sofocante: ante la avería del sistema central de climatización, en el pasillo -que sirve como sala de espera para los pacientes- que da acceso a las consultas de la primera planta han puesto un aparto de aire acondicionado portátil -conocido como 'pingüino', algo que resulta insuficiente. "A las 11 de la mañana hace un calor horrible aquí", dicen algunos de los usuarios.

Casi dos millones de euros para una solución temporal

Un escenario insostenible que parece que, ahora sí, parece tener los días contados. Tras más de siete años de espera e incertidumbre y dando cobertura a unos 20.000 vecinos, las obras para adaptar la sede provisional en el Palacio de Congresos ya están en marcha desde el pasado mes de junio. Adjudicadas por el Servicio Extremeño de Salud a la UTE (unión temporal de empresas) formada por Albero Extremadura S.L.U. y Cinma Instaladores S. L. por un importe de 1.924.568 euros, las actuaciones consisten en la compartimentación no invasiva del anillo acristalado y otras dependencias que suman 1.400 metros cuadrados.

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Aunque el plazo oficial fijado es de cinco meses, la previsión apunta a que los trabajos se prolongarán más allá de finales de año. El traslado de esta ubicación temporal, cedida por el Ayuntamiento de Badajoz por un periodo de seis años, garantizará la asistencia a apenas 150 metros de la sede actual. Allí, esperarán a que concluya el traslado definitivo al ala que pretenden asignar dentro del antiguo Hospital provincial, destino final de un centro de salud que no se puede derribar por ser un inmueble de interés histórico, artístico y ambiental; y que hoy resiste bajo puntales.

Fuente: La Crónica de Badajoz