Fiestas patronales
Mario Vaquerizo llega "andando desde Mijas" a su concierto en Villanueva de la Serena
Las Nancys Rubias actuarán esta noche, a las 22.00 horas, en una Feria de Día que también contará con Manny Calavera, Tomasito y Los Primos Djs
Mario Vaquerizo y las Nancys Rubias ya están de camino a Villanueva de la Serena. O, al menos, eso aseguran en el divertido video que el cantante ha publicado en sus redes sociales para anunciar su actuación de esta noche en las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana.
En las imágenes, Vaquerizo y el resto del grupo aparecen caminando por una carretera, cargados con sus maletas, mientras bromean con que llegan a pie desde Mijas para ofrecer su concierto en la ciudad. La actuación de las Nancys Rubias está prevista a las 22.00 horas dentro de la Feria de Día.
Música desde las 18.00
La celebración comienza a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 00.30 horas, coincidiendo este año con el día de Santiago Apóstol, patrón de Villanueva de la Serena. El Ayuntamiento espera que la cita vuelva a congregar a más de 9.000 personas.
La banda Manny Calavera será la encargada de abrir la programación con un recorrido por grandes éxitos del pop y el rock. Según ha explicado la concejala de Festejos, María Lozano, el grupo llevará su energía a todo el recinto y buscará conectar con el público de una forma divertida.
Después llegará el turno de Tomasito, uno de los artistas más reconocibles de la música española por su particular mezcla de flamenco, rumba, rock y otros estilos.
Las Nancys Rubias, con Mario Vaquerizo al frente, tomarán después el escenario con su estética inconfundible y su habitual puesta en escena. El grupo será uno de los principales reclamos de una jornada considerada como una de las citas musicales más esperadas de las fiestas patronales.
El broche final de la Feria de Día lo pondrán Los Primos Djs, que prolongarán la música y el ambiente festivo hasta las 00.30 horas.
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