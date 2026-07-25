Almendralejo
La piscina de Aceuchal reabre sus puertas tras una renovación integral
Por su cercanía, se trata de una instalación muy frecuentada por vecinos de Almendralejo y que ha modernizado sus instalaciones
La piscina municipal de Aceuchal, frecuentada también por numerosos vecinos de Almendralejo, ha reabierto oficialmente sus puertas para la temporada de verano tras culminar una importante reforma integral que ha transformado por completo el recinto. La actuación ha permitido modernizar unas instalaciones que ahora ofrecen mayores garantías de comodidad y funcionalidad para todos los usuarios.
La renovación se ha centrado en tres pilares fundamentales: la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética. Entre las principales mejoras destacan la modernización de los vasos de baño y la eliminación de barreras arquitectónicas, facilitando el acceso y disfrute de las instalaciones a personas con movilidad reducida. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Aceuchal pone a disposición de vecinos y visitantes un espacio renovado para disfrutar del verano en las mejores condiciones.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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