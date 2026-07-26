Suceso
Herido grave un hombre de 69 años en un accidente cerca de Valverde de Burguillos
La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz
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Un hombre de 69 años ha resultado herido grave en una salida de vía de una moto en la carretera EX-101 cerca de Valverde de Burguillos (Badajoz).
El incidente se ha producido este domingo en el punto kilométrico 28 de la EX-101, a pocos kilómetros de la localidad, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado un helicóptero, efectivos del punto de atención continuada de Fregenal de la Sierra (Badajoz), y una unidad de soporte básico vital, por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES); dos patrullas de la Guardia Civil; y una dotación de bomberos de la Diputación de Badajoz.
El varón ya ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.
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