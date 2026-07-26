La música como altavoz de una comarca: 'Música para recordar' nace para reivindicar el talento de La Siberia

Durante años, La Siberia extremeña ha cargado con la etiqueta de ser una de las grandes olvidadas. Una comarca alejada de los grandes focos, pero con un importante patrimonio natural, cultural y humano que busca ahora hacerse visible también a través de la música. Con esa idea nace 'Música para recordar', conciertos que reunirán a cerca de 80 músicos sobre el escenario y que pretende convertirse en una carta de presentación del potencial artístico que puede encontrarse en esta zona.

Los conciertos, de carácter temático, se celebrarán el próximo 30 de julio en Castilblanco y el 11 de agosto en Las Casas de Don Pedro. La propuesta reunirá sobre el escenario a la Banda Municipal de Música de Las Casas de Don Pedro y el Coro Moderno de Castilblanco, dos formaciones que unirán sus voces e instrumentos en dos citas musicales con un repertorio basado en canciones de diferentes épocas. El proyecto está organizado por Juan Mora, director de la banda, y Carlos Bernaldez, director musical y promotor de estos encuentros.

Un repertorio único

La propuesta destaca por un repertorio que adapta canciones de la música popular mediante arreglos propios para un formato que combina banda, coro polifónico y coro moderno. Según explica el promotor, Carlos Bernaldez, el objetivo es ofrecer una nueva interpretación de temas conocidos, con una puesta en escena de gran formato.

Específicamente, el público podrá disfrutar de un recorrido por distintas épocas y estilos a través de canciones de artistas y grupos como Alejandro Sanz, Mocedades, ABBA, Los Chichos o Los Chunguitos, entre otros, en un espectáculo que reúne melodías reconocibles para varias generaciones.

Apuesta por un gran espectáculo

'Música para recordar' nace como un concierto didáctico que busca alejarse del formato habitual de las actuaciones musicales en las localidades. Según explica Carlos Bernaldez, la propuesta pretende ir más allá de los conciertos tradicionales de bandas o corales, incorporando un espectáculo cuidado que integra iluminación y sonido: "No es un concierto al uso, llevamos meses trabajando en este proyecto".

El proyecto cuenta con el respaldo de distintas instituciones y empresas, entre ellas Signo Energy, la Diputación de Badajoz, los ayuntamientos de Castilblanco y Las Casas de Don Pedro, así como empresas vinculadas a la producción técnica como Sonido Running y Expresound Barabú. También participa como colaborador Sanguijuelas del Guadiana, grupo musical vinculado a Las Casas de Don Pedro y a la comarca de La Siberia, que ya había apoyado anteriormente a la Banda Municipal de Música de la localidad con una aportación de 12.000 euros destinada a impulsar la cultura musical.

La propuesta se desarrollará al aire libre y con entrada gratuita. En Castilblanco tendrá lugar en la Plaza de España y en Las Casas de Don Pedro en la plaza de toros, con un formato pensado para que el público disfrute del espectáculo sentado. La organización espera superar las 500 personas en cada actuación.

Aunque esta será la primera edición, el objetivo es que 'Música para recordar' tenga recorrido más allá de la comarca. “Queremos llevarlo a otras ciudades como Mérida o Cáceres, pero siempre manteniendo ese vínculo con La Siberia y dando a conocer todo lo que somos capaces de hacer”, apunta Bernaldez.

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Una apuesta por la música como herramienta cultural, pero también como escaparate para una tierra que busca dejar de ser invisible y demostrar que, lejos de los grandes núcleos, también se crean proyectos capaces de reunir a decenas de personas y emocionar a cientos de espectadores.