Los pies de la Virgen de la Piedad ya están preparados

Si hay un nombre capaz de unir a todo un pueblo, ese es el de la Virgen de la Piedad. Más allá de las creencias de cada uno, su bajada y su subida vuelven a convertirse en uno de los actos con mayor participación y sentimiento de las fiestas de Almendralejo. Detrás de una tradición que se renueva cada verano hay meses de preparación, decenas de voluntarios y un único objetivo, que la patrona vuelva a recorrer las calles de la ciudad arropada por miles de vecinos.

El coordinador general de las procesiones, Alonso Álvarez Colchón, explica que todo está preparado para que la Bajada tenga lugar el próximo 5 de agosto, a las 21.00 horas, mientras que la tradicional Subida se celebrará el 14 de agosto, una vez finalizado el acto central de elección de la Reina de las Fiestas y la obtención del primer mosto. Dos recorridos diferentes, pero con el mismo sentimiento que cada año convierte a la Virgen de la Piedad en el auténtico centro de las celebraciones.

La organización moviliza actualmente a unos 130 portadores y portadoras, distribuidos en tres cuadrillas, dos masculinas y una mixta, con participantes de edades muy diversas. Los ensayos comenzaron el pasado 6 de julio y continúan varias jornadas a la semana en el Atrio, donde cualquier persona que lo desee todavía puede incorporarse al grupo de portadores. «Una de las mayores alegrías que tenemos es comprobar cómo cada año se incorpora más gente joven”», destaca Álvarez, quien considera que el relevo generacional garantiza el futuro de una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

Recorridos

Cada edición busca también ofrecer una estampa diferente. Por ello, el recorrido de la Bajada volverá a variar para acercar la imagen a calles que nunca antes habían recibido la visita de la patrona. En esta ocasión serán los vecinos de Granados, Altozano y Juan Carlos I quienes vivan ese momento histórico desde la puerta de sus casas, además del paso por Monsalud, Francisco Pizarro, Plaza de Espronceda y Reina Victoria. Una decisión que responde al deseo de que «la Virgen visite todos los rincones posibles de Almendralejo» y que cada año despierta una enorme ilusión entre los residentes de las calles elegidas.

La procesión volverá a estar acompañada por la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Merced, que abrirá el cortejo, y por la Banda Municipal de Música de Almendralejo, dirigida por Narciso González. Además, durante el recorrido volverán a repetirse algunos de los momentos más esperados, como la actuación del Coro Rociero Cosita Buena o la tradicional petalada organizada por el Grupo Joven de la Virgen, el detalles que convierten el recorrido en una auténtica manifestación de fe y emoción.

También el aspecto de la imagen cambia según el momento. Para la Bajada, la Virgen lucirá el manto verde de estrellas, mientras que en la procesión de regreso al Santuario portará el manto blanco, una elección que forma parte de una tradición muy cuidada por la hermandad y esperada por los devotos.

Imagen restaurada

Este año, además, la patrona regresa con una imagen completamente revisada tras los trabajos de conservación realizados en Mérida por la restauradora Carmen Vega Vera, doctora en Conservación y Restauración y licenciada en Bellas Artes. La intervención ha permitido llevar a cabo labores de mantenimiento tanto sobre la talla de la Virgen como sobre la del Niño Jesús, garantizando así su correcta conservación antes del inicio de las celebraciones. Su regreso al Santuario está previsto para el próximo 26 de julio, cuando volverá acompañada de nuevo con los sones de la Banda de Música de la Agrupación de Las Mercedes.

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Mientras tanto, la cuenta atrás ya ha comenzado. Costaleros, músicos, voluntarios y cientos de devotos ultiman los preparativos de unas procesiones que, más allá de su dimensión religiosa, representan uno de los mayores símbolos de identidad de Almendralejo. Porque cada agosto la ciudad vuelve a demostrar que, cuando la Virgen de la Piedad sale a la calle, todo un pueblo camina con ella.

Fuente: La Crónica de Badajoz