Suceso
Detenido un militar de la base de Botoa en Badajoz tras el supuesto hallazgo de fotografías íntimas
El Ministerio de Defensa ya ha abierto una investigación que se encuentra judicializada para esclarecer los hechos
Un detenido tras el supuesto hallazgo de fotografías de carácter sexual en la Base General Menacho, ubicada en Botoa. Los hechos han desencadenado que el Ministerio de Defensa abra una investigación, la cual ya se encuentra en manos judiciales, para esclarecer qué ha sucedido y las personas que hay afectadas.
Las pesquisas se han iniciado tras el supuesto hallazgo de unas fotografías de carácter sexual en un dispositivo perteneciente a un militar. Ahí, presuntamente, han aparecido un elevado número de archivos de contenido íntimo, auque el Ministerio de Defensa investiga qué personas son las afectadas. Entre el material localizado, figurarían imágenes y fotografías de carácter sexual, así como algunos archivos manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que la persona investigada fue detenida y ha subrayado que el Ministerio de Defensa ha activado de inmediato sus propios protocolos de actuación interna previstos para este tipo de situaciones. No obstante, por el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre el número total de personas afectadas.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa han rehusado hacer comentarios ni valoraciones públicas sobre los hechos descritos, argumentando que la causa se encuentra actualmente en manos de la justicia y se debe salvaguardar el desarrollo de la investigación para poder esclarecer la totalidad de los hechos.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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