Educación reubicará a los alumnos del colegio de Llera (Badajoz) si la obra de la cubierta no acaba a tiempo

La Consejería de Educación ya está en conversaciones con el Ayuntamiento de Llera para habilitar aulas en un local municipal de cara al próximo curso, si la obra para sustituir la cubierta del colegio no acaba antes del próximo 10 de septiembre. Así lo ha asegurado este lunes la consejera, Sandra Valencia, a preguntas de la prensa tras las quejas de las familias del colegio público Luis García Llera -Adolfo Díaz Ambrona, que la pasada semana se manifestaron para exigir que se cerrara de forma temporal hasta que estuvieran resueltos los problemas de filtraciones y insalubridad por los excrementos de palomos que sufre el edificio.

La consejería anunció una inversión de 160.000 euros para renovar el tejado, pero Valencia ha señalado hoy que aún no hay fecha para el inicio de los trabajos. «Evidentemente, esto tiene unos plazos y no se puede hacer de un día para otro», ha añadido. Por ello, el director general de Infraestructuras Educativas ha visitado personalmente el centro para analizar alternativas que garanticen que todos los alumnos puedan comenzar sus clases el próximo septiembre. En este sentido, se ha solicitado al ayuntamiento que ceda algún espacio municipal en el que reubicar a los escolares cuyas aulas están afectadas por las goteras, mientras se prolongan los trabajos.

En principio, según ha avanzado, hay sobre la mesa "un par" de opciones, aunque todavía no hay una decisión definitiva. «Estamos trabajando de la mano con el ayuntamiento para que los niños puedan dar sus clases de manera satisfactoria y digna», ha dicho.

La consejera de Educación ha reconocido que el problema del colegio de Llera se debe a la «falta de mantenimiento» que ha habido por parte del ayuntamiento, al que compete la conservación del edificio. Esta situación, junto con los daños de las borrascas y lluvias del pasado invierno, ha provocado que «poco a poco» el estado de la cubierta se haya ido deteriorando cada vez más.

Seguridad y bienestar

Las familias llevan años pidiendo que se resuelva este problema y cansados de esperar sin que sus demandas fueran atendidas, la pasada semana decidieron concentrarse ante las puertas del colegio en señal de protesta y para exigir una solución definitiva. Los padres denuncian que las deficiencias del centro afectan a la seguridad y bienestar de sus hijos, que se ven obligados a convivir con restos de animales y excrementos de palomos, que acaban en las aulas cuando llueve por los agujeros que presenta la cubierta.

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Los afectados aseguran que han trasladado sus quejas al ayuntamiento en repetidas ocasiones durante los últimos años, sin éxito.

Fuente: La Crónica de Badajoz