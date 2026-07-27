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La Guardia Civil investiga a un vecino de Talarrubias por dos incendios forestales intencionados

Se registraron los días 30 de junio y 1 de julio en un mismo paraje

El origen de ambos podría haber sido intencionado, supuestamente mediante la aplicación directa de una llama sobre la vegetación existente

Un agente de la Guardia Civil inspecciona el origen de uno de los incendios.

Un agente de la Guardia Civil inspecciona el origen de uno de los incendios.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Talarrubias

La Guardia Civil ha instruido diligencias a un vecino de Talarrubias, como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva por su supuesta implicación en dos incendios forestales provocados de forma intencionada.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Herrera del Duque investigaba estos incendios forestales registrados los días 30 de junio y 1 de julio en un mismo paraje del término municipal de Talarrubias. Los fuegos afectaron aproximadamente a 38,5 hectáreas de superficie forestal, compuesta principalmente por encinas, jaras y pastos.

En la extinción total de los mismos, participaron un helicóptero, camiones, bulldozers, un director técnico, bomberos, Agentes del Medio Natural, así como diferentes patrullas de la Guardia Civil.

Con las primeras investigaciones, los agentes obtuvieron indicios suficientes para determinar que el origen de ambos incendios podría haber sido intencionado, supuestamente mediante la aplicación directa de una llama sobre la abundante y seca vegetación existente en la zona.

Posteriormente, se pudo averiguar la implicación de uno de sus vecinos, al que se le sitúa en las franjas horarias y lugares de comisión de las acciones delictivas. Aunque esta persona supuestamente tenía discrepancias para la obtención del arrendamiento de la finca, la Guardia Civil continua con la investigación para poder concretar las motivaciones que tuvo esta persona para provocar los incendios.

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Con todas las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva, que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.

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