Suceso
El hombre herido de bala en Badajoz está fuera de peligro y no colabora con la investigación
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que la Policía Nacional continúa con las pesquisas para intentar esclarecer los hechos
La investigación policial en torno al hombre de 47 años que se presentó con una herida de bala en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz se encuentra con un obstáculo: la víctima no se encuentra en actitud colaborativa. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, por lo que las pesquisas de la Policía Nacional continúan abiertas para esclarecer los hechos.
Según ha explicado Quintana, la vida del afectado no corre peligro tras recibir asistencia en centro hospitalario: "No corre peligro su vida, pero ha aparecido con una herida de bala", ha detallado sobre el estado de salud del herido. Sin embargo, el avance de las diligencias se está viendo condicionado por la actitud del herido. "No aporta muchos datos la víctima y, por lo tanto, se está continuando con la investigación", ha subrayado el delegado del Gobierno, pues la falta de testimonio dificulta reconstruir lo sucedido.
Aviso desde el hospital
El suceso se produjo la noche del pasado jueves alrededor de las 20.00 horas, cuando los servicios sanitarios activaron el protocolo policial al atender en Urgencias a un hombre que presentaba un impacto de proyectil en la pierna. Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Judicial y Científica de la Comisaría de Badajoz.
Por ahora, se desconoce si se ha producido alguna detención, y los investigadores trabajan para determinar el lugar del incidente y la motivación tras el disparo, al no contar con la colaboración de la víctima.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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