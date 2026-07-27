Poesía y música en la programación cultural del verano de Monesterio

La Plaza de la Ermita, uno de los mejores escenarios urbanos de Monesterio, acogió la noche de este domingo, 26 de julio, la séptima edición del encuentro de poesía y música que organiza la Asociación de Amigos y Amigas la Poesía de Monesterio.

Alrededor de 150 personas llenaron las butacas disponibles para disfrutar de una velada muy especial, en la que, según comentó la presidenta del colectivo, Cruz Bayón, se “intentó dar protagonismo a los creadores locales” que, habitualmente colaboran con la asociación en distintos eventos y en su programa radiofónico ‘Rincón Poético’. Cada miembro de la asociación que subió al escenario eligió el poema más indicado para la ocasión. Sobresalió la creación de versos de algunos de los miembros de este colectivo, cuya razón de ser es la de divulgar el arte literario en diferentes formas y espacios.

La propuesta, que combina la voz con melodías en acústico, crea la mejor atmósfera para disfrutar de una velada que resultó de lo más entretenida. La Plaza de la Ermita se convirtió en un espacio único para la lectura de versos y poemas. El acompañamiento musical corrió por parte de la familia Martínez Chaves. José Juan, Felipe, Silvestre y Manuel Martínez, con la colaboración de Piedad García, fueron los encargados de complementar la necesaria fusión artística que, sin duda, potenció la emoción del público asistente.

La actividad se celebró en la Plaza de la Ermita / Rafa Molina

Participantes

El programa elaborado para esta audición fue recitado por los integrantes de la asociación, Cruz Bayón, Carmen Llimona, Manoli Bautista, Agustín Velázquez, Silvestre Martínez y José Garrote. En esta edición, la asociación invitó a subir al escenario a otros creadores, como, Raimundo Caballero, de la cercana localidad de Montemolín o el cantautor Joaquín Calderón, de ascendencia monesteriense, que, hace algunos años presentó, en esta misma localidad, su primer poemario titulado, ‘Soy como puedo’. Su padre, Joaquín Calderón sénior, es miembro de la asociación organizadora de este certamen poético y habitual colaborador de los programas de radio, siempre, con creaciones propias.

Aprovechando la festividad de Santa Ana y San Joaquín, Cruz Bayón abrió el recital con un poema dedicado a los abuelos.

La asociación

La Asociación de Amigos y Amigas de la Poesía de Monesterio se fundó en el año 2019. Desde aquella fecha, viene desarrollando numerosas actividades con las que poner en valor el arte poético ante la sociedad local. En su corto recorrido, el colectivo viene colaborando y organizando diferentes eventos para acercar la poesía al público en general, a través de cafés literarios, encuentros de poesía y música, su tradicional proyecto ‘Navidad en Verso’, o con su participación, como jurado, en distintos certámenes literarios. Espacios de encuentro para quienes comparten esta pasión, cuyo máximo exponente es el programa radiofónico ‘Rincón Poético’ que, cada sábado, se emite desde la emisora municipal, Radio Monesterio, con la difusión de versos y obras líricas.

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La organización agradeció el apoyo y la colaboración “constante”, por parte del ayuntamiento de la localidad, la Universidad Popular y la Diputación Provincial de Badajoz.