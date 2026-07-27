Tentudía: Menos bodas, menos nacimientos y más defunciones

Todos los municipios que conforman el territorio de Tentudía, a excepción de bienvenida, presentan un crecimiento natural negativo. La población de la comarca continúa disminuyendo. El envejecimiento demográfico es una realidad: pocos nacimientos y una mayor proporción de personas mayores. El fenómeno de la despoblación se hace aún más palpable en los municipios más pequeños. Cuando el número de defunciones supera al de nacimientos se genera una pérdida natural de habitantes, únicamente recuperable gracias a la compensación de la inmigración.

Según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, (IEEX), el número de nacimientos de madres residentes en la Comunidad Autónoma en el año 2025, fue de 6.303; 200 nacimientos menos que en el año 2024. El año pasado, Extremadura contabilizó 11.176 defunciones; 221 menos que en el año anterior, registrándose una tasa bruta de mortalidad, por cada mil habitantes, de 10,61.

En el caso de los municipios que conforman la comarca de Tentudía, durante 2025, se produjeron un total de 108 nacimientos y 207 defunciones. La cifra es más que significativa. De los 9 municipios que conforman la comarca más al sur de la región, únicamente se salva Bienvenida, donde, durante 2025 se produjeron 15 nacimientos y 14 defunciones. El resto de localidades queda de la siguiente forma: Monesterio, (28 nacimientos y 44 defunciones); Montemolín, (2 nacimientos y 14 defunciones); Calera de León, (8 nacimientos y 9 defunciones); Cabeza la Vaca, (4 nacimientos y 17 defunciones); Fuentes de León, (11 nacimientos y 38 defunciones); Segura de León, (8 nacimientos y 15 defunciones) y Fuente de Cantos, (15 nacimientos y 44 defunciones).

Comparativa

Comparando las cifras de 2025 con las del año anterior, se constata la pérdida constante de población. En el territorio de Tentudía únicamente nació una persona más que en 2024, mientras que las defunciones se elevaron en 63. En el año 2024, los municipios de la mancomunidad acumularon un total de 107 nacimientos y 270 defunciones.

Si nos retrotraemos 6 años atrás, (2020, periodo de pandemia), las cifras verifican el paulatino y sangrante descenso de habitantes. Aquel año, se produjeron un total de 121 nacimientos, (13 más que el año pasado), mientras que las defunciones se elevaron hasta las 256, que son 49 más que el año de referencia.

Crecimiento natural

Según los datos provisionales publicados por el IEEX y, teniendo en cuenta que, en Extremadura, el crecimiento natural por cada 1.000 habitantes, es de -4,63; en Tentudía, las cifras son inferiores a la media regional en 5 municipios: Calera de León, (-1,09); Fuente de Cantos, (-2,84); Monesterio, (-3,77); Segura de León, (-3,98). El único municipio con dato positivo es Bienvenida, con un crecimiento natural por cada 1.000 habitantes, de 0.50.

Superando la cifra regional se encuentran los núcleos urbanos de Montemolín, (-9,72); Cabeza la Vaca, (-10,34); Bodonal de la Sierra, (-11,19) y Fuentes de León, (-12,74).

Matrimonios

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Durante el año 2025, en los 9 municipios que conforman la mancomunidad de Tentudía se celebraron un total de 54 matrimonios. La cifra es muy similar a la del año anterior, cuando se celebraron 52 bodas. El mayor número de casamientos se produjo en Fuente de Cantos, (12), seguido de Monesterio, (11) y Bienvenida, (8). Fuentes de León registró 6 matrimonios, Bodonal de la Sierra (5), Segura de León (5); Montemolín (4) y Calera de León (1).