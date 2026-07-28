El Ayuntamiento de Badajoz duplica el presupuesto en el nuevo contrato para gestionar la perrera

Un contrato para gestionar la perrera durante dos años, prorrogable otros dos. El Ayuntamiento de Badajoz acaba de licitar el acuerdo plurianual para atender el Centro de Protección Animal (CPA), cuyo funcionamiento tantas críticas ha recibido. El actual contrato, que sostiene Athisa con una prórroga forzosa, termina el 15 de septiembre. Como no daba tiempo a adjudicar el nuevo plurianual, sacó un contrato transitorio de dos meses por 72.000 euros y ahora este nuevo ampliado para cuando termine el transitorio.

El contrato anterior que se licitó en septiembre de 2025 y quedó desierto, era para un año, con una posible prórroga de otro, y tenía un presupuesto anual de 275.493 euros, IVA incluido. El nuevo parte de dos años y permite otras dos prórrogas anuales, por lo que podría mantenerse durante cuatro años. Su presupuesto inicial para los cuatro años es de 1.980.382 euros más IVA. El coste anual prácticamente se duplica: 533.000 anuales.

Uno de los cambios que incorpora el pliego de condiciones está en la plantilla. El anterior contemplaba una dirección veterinaria con 48 horas mensuales, otro veterinario generalista a jornada completa, una persona auxiliar de clínica veterinaria, un perfil de adiestramiento canino con una dedicación reducida, personal administrativo, limpieza y servicios generales.

Director a jornada completa

El contrato nuevo elimina al veterinario generalista como puesto separado, pero convierte al veterinario director en una dedicación a jornada completa y un auxiliar de clínica veterinaria también a jornada completa. Además, eleva a 40 horas mensuales tanto el trabajo administrativo, como el del adiestrador o educador canino, incluye dos trabajadores de limpieza, otros dos operarios para la recogida de animales, todos a jornada completa, y añade otra media jornada para un trabajador mantenimiento.

En los criterios de adjudicación se mantiene el 70% para la oferta económica, pero cambian las mejoras. En 2025 se repartían 10 puntos para formación, 10 para campañas y material de concienciación y otros 10 para una herramienta informática que permitiera al ayuntamiento controlar los trabajos en tiempo real. En el nuevo contrato se conceden 15 puntos a formación y 15 a campañas y merchandising.

La recogida las 24 horas, la atención veterinaria, la limpieza diaria, el mantenimiento, las adopciones, el voluntariado, las casas de acogida y la documentación individual de los animales ya aparecían en 2025. La diferencia está en que ahora se desarrollan más algunos controles, se obliga a registrar con mayor precisión las actuaciones y se establece que, cuando el CPA no tenga capacidad, la empresa deberá disponer de instalaciones externas a su cargo en el término municipal. También debe contar con una clínica veterinaria en Badajoz con libre acceso las 24 horas todos los días del año. El pliego incluye, asimismo, que la empresa que se haga con el contrato aportará una jaula externa con techo, al menos con tres espacios, que se depositará en las dependencias de la Policía Local de Valdepasillas.

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Como curiosidad, se hace mención expresa a que el CPA se encuentra en un lugar donde prácticamente no hay cobertura de telefonía móvil, por lo que el adjudicatario debe disponer de otros medios de comunicación para que el ayuntamiento, especialmente la Policía Local, pueda contactar con el servicio de recogida y con el centro cuando sea necesario.

Fuente: La Crónica de Badajoz