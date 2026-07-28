El Castillo de Puebla de Alcocer protagonizará el cupón de la ONCE del 4 de agosto

El Castillo de Puebla de Alcocer será el protagonista del cupón de la ONCE del martes 4 de agosto. Debido a esto, un total de cinco millones de cupones llevarán impresa la imagen de esta emblemática fortaleza pacense, contribuyendo a difundir su valor histórico y patrimonial por toda España.

La presentación oficial del cupón ha tenido lugar en las proximidades del propio castillo. Este está situado en una enorme roca, en el punto más alto de Puebla de Alcocer. Desde allí, se pueden contemplar las comarcas de La Serena y La Siberia.

Entre sus elementos más destacados sobresale la Torre del Homenaje, de planta cilíndrica, en la que luce el blasón con las armas de las familias de los Zúñiga y los Sotomayor.

Una fortaleza del siglo XII

Con esta iniciativa, la ONCE volverá a poner en valor el patrimonio de la región. En esta ocasión, lo hace a través del Castillo de Puebla de Alcocer, una fortaleza levantada entre los siglos XII y XIII, y remodelado en el siglo XV por Gutierre de Sotomayor, maestre de la Orden de Alcántara, tras obtener la autorización de Juan II de Castilla.

Cupón con la imagen del Castillo de Puebla de Alcocer. / Cedida

Para la entidad social, visitar este castillo "es casi convertirse en un caballero medieval, rodeados de sus piedras, sus altos muros, sin vanos al exterior, y sus escaleras empinadas". En su interior aún pueden advertirse algunas estructuras que pertenecieron a la zona residencial del castillo y un patio de armas. Otro de sus elementos más singulares es el acceso principal, conocido como el Arco del Ojal, formado por un arco apuntado que constituye una de las señas de identidad del monumento.

Premio principal de 500.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Asimismo, el sorteo reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o últimas cifras; premios de 6 euros a las dos primeras o las dos últimas y, por último, un reintegro de 2 euros para quienes acierten la primera o la última cifra del número premiado.

Noticias relacionadas

A la presentación han asistido Fernando Iglesias García, delegado de la ONCE en Extremadura y Gonzalo Hernán Rayo, alcalde de Puebla de Alcocer. Ambos han estado acompañados por representantes de la corporación municipal, entidades locales y vecinos de la localidad.