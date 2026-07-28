El nuevo colegio Los Ángeles de Badajoz salva los escollos burocráticos pero sigue sin fecha

Sigue sin fecha. El nuevo colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz ha superado los escollos burocráticos que lo tenían atascado, pero aún no se sabe cuándo entrarán las máquinas en la parcela de la Ronda Norte para iniciar su construcción. La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, a preguntas de la prensa, supeditó el comienzo de las obras a que se terminen los cambios que se están introduciendo en el proyecto, de los que no concretó en qué consisten. Tampoco la consejería, pese a la insistencia de este medio, explicó que modificaciones se van a realizar.

Los trabajos están adjudicados desde hace más de un año por 9,1 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Gévora Construcciones y Geoxa, General de Construcciones. El siguiente paso era la adjudicación de la dirección de obras, a la que optaron dos empresas. Se otorgó el contrato a una de ellas, pero la otra recurrió, por lo que se paralizó el procedimiento. Hubo dos recursos más, por lo que la licitación volvió a quedar en suspenso mientras la Comisión Jurídica de Extremadura resolvía cada uno de ellos. Finalmente, se adjudicó hace unas semanas y el contrato ya se ha formalizado.

Parecía que este era el último trámite por solventar para que arrancase este proyecto, que se anunció en 2017 (hace 9 años). Educación informó hace justo un año de que las obras se iniciarían el pasado otoño, después no ha vuelto a poner fecha a expensas de que se resolvieran los recursos. Ahora los cambios en el proyecto siguen demorando un recurso que las familias urgen.

«Diariamente, estamos encima porque creemos que es un proyecto muy importante y tiene que ver la luz cuanto antes», aseguró la consejera, que confió en poder anunciar «cuando antes» el inicio de las obras.

«Si tenemos que cuidar a todos nuestros centros educativos y las condiciones de nuestros alumnos, todavía mucho más los centros de Educación Especial y en el de Los Ángeles se está trabajando», insistió Valencia, que realizó estas declaraciones durante una visita a la sede de Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche.

De izquierda a derecha, Magdalena Moriche, Sandra Valencia, Carmen Gómez y José María Iglesias, este lunes durante la visita de la consejera de Educación a Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche. / LA CRÓNICA

Las familias siguen mientras a la espera. Manuel Machado, presidente de la asociación de padres y madres de alumnos (ampa), señaló que desconocen que tipo de modificaciones se van a introducir en el proyecto del futuro colegio. Desde Educación no se les ha informado, ni de estos cambios ni de que ya se habían resuelto los recursos que estaban dilatando los trabajos. Tampoco se les ha trasladado ningún plazo.

Con «pacencia»

Cuando el verano pasado se les aseguró que el inicio de la obra iba a ser «inminente», los padres acogieron la noticia con optimismo, pero también con cautela, porque llevaban años reclamando este recurso y las promesas se habían quedado en el cajón. «Se tenía que haber empezado en septiembre del año pasado y aquí seguimos, con paciencia. Cuando no es un problema, es otro», lamentó el presidente de la ampa.

Las familias afirman que hasta que no vean el nuevo colegio en pie no van a estar realmente tranquilas. Saben que este tipo de obras de gran envergadura suelen sufrir retrasos e incluso temen que, con la demora que ya acumula, el presupuesto (que ya se tuvo que incrementar para adaptarlo a los costes del mercado actual) termine quedándose corto otra vez.

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El plazo de construcción es de 20 meses. La comunidad educativa del colegio de Educación Especial Los Ángeles sabe que aún tendrán que esperar varios cursos para poder estrenar el nuevo centro y que, mientras tanto, sus hijos volverán a sufrir los problemas e incomodidades de unas instalaciones obsoletas, en las que los accesos se inundan cuando llueve, con el consiguiente riesgo de quedar aislados, y que, pese a las reformas que se han hecho, no reúne las condiciones adecuadas para atender a sus casi 80 alumnos, algunos de ellos con graves problemas de movilidad.

La consejera de Educación: «En nuestra hoja de ruta está clara la atención a la diversidad» «Quiero salir a la calle, quiero pisar el territorio y no hay mejor manera que conocer la realidad educativa o la realidad de las personas diversas que viniendo a los centros». Es lo que dijo este lunes la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, antes de visitar en Badajoz la sede Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche, que trabajan en favor de personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera, junto a sus presidentes, Magdalena Moriche y José María Iglesias, respectivamente, y otros profesionales del centro. Valencia, que también estuvo acompañada por la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Carmen Gómez, mostró su agradecimiento por la labor que llevan a cabo, en colaboración con la administración, entidades como Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche para tratar de dar visibilidad a estas personas y responder a sus necesidades. «En nuestra hoja de ruta está clara la atención a la diversidad», aseguró la consejera. En este sentido, señaló que desde la Junta de Extremadura ya se inició en 2023 una «senda de mejora» de atención a la diversidad. «Aunque nunca es suficiente, lo que hemos ido haciendo en estos tres años demuestra que poco a poco podemos dar pasos para conseguir esa atención individualizada y personalizada que requerimos todos y poder dar a cada alumno la respuesta educativa más adecuada en función de sus necesidades», dijo.

Fuente: La Crónica de Badajoz