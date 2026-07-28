Reabre el nuevo puente de Talavera la Real (Badajoz) tras la obra contra inundaciones en la rivera de los Limonetes

La reducción y eliminación del riesgo de inundaciones es ya una realidad en el entorno de la rivera de los Limonetes. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han rehabilitado en un tramo de 27 kilómetros de adecuación hidraulica y 259 hectareas de restauración medioambiental que ha abarcado Talavera la Real -donde se ha reabierto el tráfico del puente de acceso a la localidad-, Alvarado y Balboa. La actuación, financiada con cerca de 10 millones de euros procedentes de fondos europeos, ha sido diseñada con criterios técnicos para resistir riadas y problemas asociados a un periodo de retorno de 100 años.

En concreto, el puente se ubica tras la rotonda del F5 que da entrada a la localidad de Talavera la Real. La eficacia de esta remodelación ya se ha puesto a prueba con éxito. Las precipitaciones registradas en los últimos meses han permitido comprobar que las nuevas áreas de laminación, la ampliación de la sección del cauce y los brazos alternativos de descarga reducen de forma efectiva la velocidad y la energía de la corriente, protegiendo con solvencia a la población y a las explotaciones agrarias.

Cabe destacar que siguen existiendo zonas igualmente inundables, aunque estas ahora presentan un riesgo significativamente menor que antes de iniciar la obra, como pueden ser las viviendas ubicadas en la calle Isabel Gallardo.

Obras para la reducción y eliminación de inundaciones, en el tramo urbano de Talavara la Real. / David Guilherme

Eliminación de sustancias tóxicas

Uno de los puntos más críticos de la prevención de avenidas se localizaba en el tramo urbano de Talavera la Real. En su margen izquierda existía un antiguo entramado industrial: talleres, almacenes de fitosanitarios y gasolineras. Las obras han conllevado el desmantelamiento de estas edificaciones y la extracción de depósitos subterráneos de combustible que presentaban filtraciones. Con esta retirada, se elimina el peligro de que una crecida arrastre vertidos tóxicos hacia la cuenca.

Para encauzar las riadas sin recurrir al hormigonado masivo, se ha apostado por técnicas avanzadas de bioingeniería. Se han construido muros, escolleras, vallado de madera, mantas de coco e hidrosiembras de especies autóctonas. Además, se han abierto brazos secundarios que funcionan como alivio solo cuando el nivel del agua sube. Este esquema se ha completado con la reestructuración hidráulica en 'La Corta', un antiguo canal hacia Balboa que había quedado cubierto por la invasión de cañas. Con la nueva distribución, el cauce restaurado asume el caudal ecológico habitual y La Corta entra en carga de forma controlada durante las situaciones más complicadas.

Nuevo puente sobre la N-5

El ensanche de la sección del río requería sustituir el antiguo puente de la carretera N-5 -tras la rotonda del F-5-, cuyo ojo resultaba un embudo insuficiente ante grandes riadas. Las obras del nuevo paso, iniciadas en febrero, han exigido reubicar servicios afectados -como antiguas tuberías- y completar la estructura en solo tres meses.

Superadas las pruebas de carga que se realizaron ayer, el puente queda reabierto desde hoy al tráfico cumpliendo con el compromiso adquirido con el sector agrícola de la zona. La infraestructura resulta estratégica para garantizar la circulación fluida de camiones durante la campaña del tomate. La obra se completa con un parque fluvial dotado de pasarelas peatonales de madera, áreas de descanso y una senda bajo el puente que se conecta con el área urbana cuando el cauce discurre en niveles normales. En el ámbito paisajístico, esta zona estará terminada en los próximos meses.

Nuevo puente que da acceso a Talavera en la N-5, tras la rotonda del F-5. / David Guilherme

Respaldo institucional a la realidad climática

Durante el recorrido por el tramo urbano, las autoridades han recalcado el valor transformador de esta obra que une la seguridad hidrológica con la recuperación ambiental del río. El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, ha destacado la trascendencia del proyecto en materia de protección de las personas e infraestructuras: "Es una actuación que permitirá proteger a la población frente a avenidas con un periodo de retorno de 100 años. En poco más de tres meses se han concluido el nuevo puente para dar continuidad fluvial y tranquilidad a la evacuación de caudales".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha puesto el foco en trabajar contra la emergencia climática: "Cumplimos el compromiso de tener este puente listo antes de final de mes, una prioridad absoluta para el sector del transporte del tomate. Pero lo crucial es la recuperación ambiental. El cambio climático es un hecho que vemos en la frecuencia de borrascas y sequías, con consecuencias económicas y sociales. Las administraciones tenemos la obligación de prepararnos ante adversidades".

Fuente: La Crónica de Badajoz