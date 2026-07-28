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Fiestas patronales

Suspendidos por riesgo de incendio los fuegos artificiales de Santa Marta de los Barros (Badajoz)

La normativa autonómica impide el lanzamiento de pirotecnia al alcanzar el municipio un nivel de peligro 'muy alto'

Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros, en Badajoz.

Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros, en Badajoz. / Ayuntamiento Santa Marta de los Barros

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

El inicio de las fiestas de Santa Marta de los Barros se ha visto trastocado el mismo día en que dan comienzo. El ayuntamiento de la localidad ha comunicado la suspensión de los fuegos artificiales previstos para la madrugada de hoy a la 1.30 horas, en honor a su patrona.

La decisión responde estrictamente a motivos de seguridad y al cumplimiento de la normativa autonómica en materia de incendios. Según ha detallado el consistorio en un comunicado emitido esta misma mañana, la resolución que regula la época de peligro de incendios forestales establece que cualquier autorización previa queda automáticamente anulada si el índice de peligro de incendios forestales alcanza niveles de riesgo 'muy alto' o 'extremo'.

Al encontrarse el municipio en nivel de peligro muy alto durante la jornada de hoy, la corporación municipal se ve impedida legalmente a llevar a cabo el lanzamiento de la pirotecnia.

Desde el ayuntamiento han trasladado su lamento por el impacto de esta suspensión en unas fechas tan señaladas, siendo conscientes de la gran expectación de vecinos y visitantes en la jornada inaugural de las fiestas. No obstante, han subrayado que la integridad de las personas, la protección del entorno natural y el respeto a la legislación priman sobre el calendario festivo.

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Esta acción ha contado con una acogida positiva entre los vecinos, quienes han aplaudido la medida en redes sociales: "Perfecto, no podría ser de otra manera. La seguridad ante todo". Pese a este inconveniente de última hora, el consistorio local anima a la ciudadanía a dar el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales con el mismo entusiasmo de siempre, apelando a la responsabilidad colectiva para disfrutar de los días grandes del municipio con seguridad.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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