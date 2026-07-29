La CHG culpa al Club de Piragüismo de Badajoz del cierre del río a la navegación

Si el Club de Piragüismo de Badajoz no hubiese enviado un correo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) alertando de los riesgos de la proliferación del nenúfar para quienes practican este deporte, el organismo de cuenca no habría decidido prohibir la navegación en el río, como así ha hecho, aunque el cierre sigue pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A preguntas de la prensa, el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, señaló ayer que lo que ha hecho el organismo de la cuenca es limitar de manera temporal la navegación deportiva en el tramo urbano de Badajoz «como consecuencia de la información que nos trasladó el Club de Piragüismo de Badajoz en el que alertaba de los peligros que suponía». Según defendió Moraleda, «ante esta situación, a la espera de una evaluación técnica que acredite que la navegación deportiva se haga en condiciones de seguridad, la Confederación no ha tenido otra opción que, de momento, suspender temporalmente la navegación».

La resolución se remitió hace una semana para su publicación en el BOE y tendrá efectos a partir de que salga publicada. Moraleda cree que aparecerá a lo largo de esta semana. El periodo en el que se mantendrá en vigor la prohibición no está establecido, pues dependerá de esa evaluación técnica que acredite que la navegación deportiva se practica en condiciones de seguridad.

La diferencia ha sido "la advertencia"

Esto ha ocurrido este verano, a pesar de que la situación se repite cada época estival, cuando los clubes de piragüismo solicitan a la Confederación que abra vías en el río, segando el nenúfar. Según Moraleda, este año se están abriendo también respondiendo a peticiones. La diferencia es la «advertencia» que ha realizado el Club de Piragüismo de Badajoz, al avisar de que existe un peligro porque «según manifiestan ellos, las embarcaciones se enredan con el nenúfar, vuelcan y el usuario puede quedar atrapado entre los tallos y nos pone el severo riesgo de daño al usuario». Una situación que, según el presidente de la CHG, en el organismo responsable de la cuenca «desconocemos». «Ellos son los que manejan diariamente las piraguas y ellos son los conocedores de los posibles peligros», recalca.

Tanto este club como el Club de Piragüismo Extremadura han tachado de desmedida esta media tomada por parte de la CHG, pues lo que piden es que limpie el río como todos los veranos. «Bueno, nos piden que limpiemos el río, pero advierten de ese riesgo, nosotros limpiamos el río pero no llegamos a todos los extremos y, por lo tanto, no podemos garantizar la eliminación completa mediante la siega del nenúfar mejicano», insiste Moraleda. «Ellos comunican este peligro y ante este peligro la Confederación ha tenido que reaccionar así», recalca el presidente.

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En cuanto a la evaluación técnica, apuntó que posiblemente corresponde a la Federación de Piragüismo, Cruz Roja o el 112. «Nosotros necesitamos una evaluación técnica que nos tranquilice a la hora de practicar este deporte, al fin y al cabo nosotros hemos tomado la responsabilidad, en colaboración con el resto de administraciones, de atacar el problema del nenúfar, no estamos en condiciones ahora mismo de la erradicación completa y por tanto hasta que no esté, necesitamos que se acredite que no existe ningún tipo de riesgo».

Fuente: La Crónica de Badajoz