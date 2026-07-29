El concurso de guarrito frito o en caldereta de Monesterio contará con la participación de 20 peñas

Todo preparado para la celebración de la XII Fiesta del Guarrito de Monesterio, que se celebrará el próximo sábado, 1 de agosto, en la explanada de Las Moreras, a partir de las 12 del mediodía. Este pasado martes, la sala de conferencias de la casa de la cultura acogió el acto de sorteo de terrenos para la instalación de peñas, que contó con la presencia de la alcaldesa, Loli Vargas y la concejala de Juventud, María del Mar Megías.

Antes del sorteo, la alcaldesa comentó ante los asistentes algunas de las novedades incluidas en esta edición como son, el sorteo de 3 inscripciones gratuitas, la entrega de un premio especial a la fidelidad festiva o la recuperación de la fiesta del agua y de la espuma para combatir el calor en las horas centrales del día.

Precisamente, la anunciada cuarta ola de calor del verano, podría estar detrás de la disminución del número de peñas participantes. Según comentó la alcaldesa, “desde la casa de la cultura se ha telefoneado a las peñas que habitualmente participan de esta actividad y algunas de ellas habrían renunciado a participar en el concurso gastronómico por esta circunstancia”. Vargas señaló que, “en esta edición todos los grupos participantes disfrutarán de una amplia zona sombreada”, ya que los terrenos se han distribuido bajo las moreras paralelas al matadero municipal.

Tras la adjudicación de terrenos, la organización procedió al sorteo del concurso, ‘Tu peña se va de fiesta gratis’; una iniciativa que, pro primera vez, devuelve el precio de inscripción a 3 peñas de entre las que han participado en la difusión de la fiesta a través de las redes sociales. Las agraciadas han sido, 'Aston Birra', 'Kiss Cantillo' y 'To pa ná'.

Multitudinaria

Según las previsiones que baraja el ayuntamiento y los antecedentes de ediciones anteriores, la Fiesta del Guarrito de Monesterio volverá a ser una actividad “multitudinaria”. Además del público local, se espera la visita de centenares de jóvenes procedentes de municipios del cualquier punto de la comarca. La mayor concentración de personas se dará por la noche, en una fiesta musical que contará con “vigilancia privada”, así como con un amplio despliegue de efectivos de la Guardia Civil, según se acordó en la última reunión de la Junta Local de Seguridad.

Loli Vargas pide “responsabilidad y civismo” a todos los participantes para el disfrute de una jornada de “convivencia” en la que participan personas de todas las edades, primero, en el concurso gastronómico y posteriormente en una fiesta musical que, en esta edición contará con las actuaciones de Quino García, Bella de Sousa, Valeria Cruz, Carri Pérez, Santi Carvajal, Alex El Flow y el grupo de animación ‘Más que baile’.

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Las peñas inscritas deberán recoger el guarrito que pone a disposición la organización, este viernes, en las instalaciones de Ibéricos del Culebrín, en horario de 11:00 a 12:00 horas. Los carteles identificativos de cada grupo podrán retirarse durante las mañanas del jueves y el viernes, en las instalaciones de la casa de la cultura.