Grupo Gedauto ha presentado oficialmente en Extremadura la marca china GWM (Great Wall Motor) en un acto celebrado en el centro comercial El Faro de Badajoz. La incorporación de esta firma supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento del grupo, que amplía su oferta de vehículos electrificados y consolida su apuesta por las marcas asiáticas.

Nuevos concesionarios

La marca abrirá próximamente concesionarios oficiales en Badajoz y Cáceres, aunque ya ha comenzado la comercialización de sus modelos. Durante la presentación, el director general de Grupo Gedauto, Rafael Salazar, destacó la buena acogida que está teniendo la nueva firma, con once unidades ya vendidas.

Grupo Gedauto presenta en Extremadura la marca asiática GWM y refuerza su apuesta por la movilidad electrificada / CEDIDA

La presentación de la marca

El acto reunió a más de medio centenar de asistentes, entre gerentes, equipos comerciales, empresarios, clientes del grupo, representantes de la dirección nacional de GWM y medios de comunicación regionales. También intervino el presidente de Grupo Gedauto, José Labrador, quien puso en valor la incorporación de la marca al portfolio de la compañía. Durante su intervención, Labrador señaló que GWM responde a las necesidades del mercado extremeño gracias a una propuesta basada en una competitiva relación calidad-precio, opciones de financiación accesibles, seguros asequibles y una oferta adaptada tanto a particulares como a profesionales, empresas y familias.

Grupo Gedauto presenta en Extremadura la marca asiática GWM y refuerza su apuesta por la movilidad electrificada / CEDIDA

Refuerza su oferta automovilística

Actualmente, Grupo Gedauto trabaja con nueve marcas automovilísticas, cuatro de ellas de origen asiático. Con la llegada de GWM, el grupo fortalece su compromiso con la movilidad sostenible y electrificada en Extremadura, ofreciendo una gama que abarca vehículos híbridos autorrecargables, híbridos enchufables y modelos 100 % eléctricos.

En el evento se presentaron algunos de los modelos más representativos de la marca:

GWM POER 300 , un pick-up.

, un pick-up. GWM TANK 300 , un todoterreno puro.

, un todoterreno puro. GWM ORA 5 , un SUV de 4,47 metros.

, un SUV de 4,47 metros. GWM WEY I4, un gran monovolumen de lujo.

Grupo Gedauto presenta en Extremadura la marca asiática GWM y refuerza su apuesta por la movilidad electrificada / CEDIDA

Con esta incorporación, Grupo Gedauto amplía su catálogo de vehículos en Extremadura y continúa reforzando su posicionamiento y apostando por una oferta diversificada que combina SUV, pick-up, todoterrenos y vehículos familiares con tecnologías de electrificación adaptadas a las nuevas demandas del mercado.