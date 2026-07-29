USO impugna el despido de una delegada sindical y denuncia irregularidades en el proceso

La Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado públicamente a través de una nota de prensa el despido disciplinario de una de sus delegadas sindicales en el Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros, una decisión que considera "desproporcionada" y que enmarca en una supuesta estrategia de persecución contra quienes defienden los derechos de los trabajadores.

Según explica el sindicato en el comunicado, la trabajadora ha sido objeto de dos expedientes disciplinarios por supuestas faltas graves. USO destaca la singularidad del caso al señalar que "ambos han finalizado con la máxima sanción posible: el despido disciplinario".

Contexto del conflicto

Para la organización sindical, estos hechos deben analizarse dentro de un contexto de conflictividad laboral y judicial existente en el consistorio, gobernado por el Partido Popular. Según indican, "La delegada sindical despedida declaró como testigo en una demanda contra el Ayuntamiento que concluyó con una sentencia condenatoria por acoso laboral". Posteriormente, también interpuso una reclamación para exigir la equiparación de sus retribuciones con las de otros trabajadores ya que "desempeñando el mismo trabajo y perteneciendo a la misma categoría profesional, percibía unas retribuciones muy inferiores a las del resto de sus compañeros de la misma categoría profesional".

Para USO, estas actuaciones "carecen de la entidad necesaria para justificar una medida de tal gravedad" y cuestionan el desarrollo de las mismas ya que, según denuncia, ambos fueron instruidos por el secretario del Ayuntamiento de Santa Marta, vinculado, según el sindicato, con el procedimiento por acoso laboral en el que la delegada declaró como testigo. Además, afirman que resulta "especialmente preocupante que los dos expedientes disciplinarios hayan sido instruidos por el propio secretario"

Otra trabajadora afectada

En el mismo comunicado, el sindicato también denuncia el despido de otra trabajadora municipal afiliada a USO. Según expone, esta empleada fue quien informó a la delegada de la existencia de una presunta discriminación salarial y facilitó la documentación que permitió acreditar las diferencias retributivas. USO sostiene que, como consecuencia, "en primer lugar se le dijo que se le iba a bajar el sueldo y, posteriormente, se tomó la decisión de despedirla"

La organización sindical informa de que ambas trabajadoras han impugnado judicialmente sus despidos y anuncia que continuará defendiendo el derecho de "acudir a los tribunales, denunciar irregularidades o defender los intereses de la plantilla" y que hacerlo nunca puede convertirse en motivo de represalia.

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Hasta el momento, no ha sido posible ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros para conocer su versión de los hechos. Asimismo, el consistorio no ha realizado ninguna manifestación pública sobre las denuncias formuladas por USO.