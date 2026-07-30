Abre el plazo de inscripciones del Medio Maratón Elvas-Badajoz: hay 2.000 dorsales

La Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha abierto el plazo de inscripciones del 37º Medio Maratón Popular Elvas-Badajoz, que se correrá el próximo 15 de noviembre.

Los interesados en participar en esta prueba transfronteriza de 21,097 kilómetros podrán inscribirse hasta la medianoche del 6 de noviembre, aunque finalizará antes si se completa el cupo máximo de 2.000 dorsales que ha establecido la organización, que anima a los corredores a formalizar su inscripción con antelación.

La carrera, una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo de la ciudad y "referente" de la cooperación entre España y Portugal, tendrá salida, un año más, en el parque de la Piedade de Elvas, a las 10.30 horas (hora española), y la meta se instalará en la avenida de Huelva, donde se prevé la llegada de los primeros corredores a partir de las 11.35 horas.

La prueba está abierta a personas que hayan cumplido 18 años en la fecha de su celebración. Como es habitual, la competición contará con categorías masculina y femenina, distribuidas por edades desde junior-sub20 hasta veteranos K, para que puedan participar atletas de muy diferentes perfiles y niveles.

El medio maratón está organizado por la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, en colaboración con la Cámara Municipal de Elvas. La carrera, según destacan fuentes municipales, se ha consolidado durante casi cuatro décadas como una de las citas deportivas más destacadas de la Eurorregión, reuniendo cada año a miles de corredores procedentes de España, Portugal y otros países, en un recorrido que simboliza la estrecha relación entre ambas ciudades y el papel del deporte como elemento de unión.

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Toda la información relativa al reglamento, recorrido, inscripciones y resto de aspectos organizativos se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Badajoz (www.aytobadajoz.es/deportes).

Fuente: La Crónica de Badajoz