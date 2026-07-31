La Diputación de Badajoz amplía su apoyo a 133 municipios en protección de datos

La Diputación de Badajoz continúa reforzando la asistencia que presta a los ayuntamientos de la provincia para mejorar su gestión y garantizar la seguridad jurídica y administrativa de los mismos. Por ello, en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio ha aprobado un paquete de acuerdos que incluye nuevas adhesiones en materia de protección de datos, administración digital, recaudación tributaria y disciplina urbanística.

Entre los asuntos más destacados se encuentra la adhesión para la encomienda de gestión y la designación del Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ayuntamiento de Quintana de la Serena. Con este, ya son 133 consistorios pacenses que han delegado en la institución provincial el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y la legislación nacional sobre garantías digitales.

En este sentido, Paqui Silva, diputada del Área de Innovación y Administración Digital, ha añadido que “la institución provincial ha culminado con éxito la implantación de los servicios del Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales (COCS-EELL) en los 163 municipios de la provincia adheridos a esta iniciativa”, un logro que ha sido reconocido expresamente por la Secretaría del propio Centro de Operaciones.

Soporte tributario

El pleno ha actualizado además, los convenios del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) con Helechosa de los Montes, Hornachos y Valdecaballeros para adaptar la gestión tributaria a las necesidades de cada municipio. La medida busca mejorar la eficacia recaudatoria y reforzar la sostenibilidad financiera local.

Protección del territorio

Asimismo, la corporación provincial ha aprobado la adscripción de nuevos servicios a través del Organismo Autónomo para la Protección de la Legalidad Urbanística (RESTAURA) para las localidades de Malpartida de la Serena y La Morera. La institución provincial respaldará a ambos consistorios en la investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus caminos y bienes de dominio público municipal además de asumir la inspección, sanción y tramitación de expedientes de ruina urbanística en la localidad malpartideña.

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Con los acuerdos alcanzados en este Pleno del mes de julio, la Diputación Provincial de Badajoz busca "reafirma su papel como motor de cooperación municipal" y continúa asumiendo encomiendas técnicas, como la ciberseguridad, la disciplina urbanística o el deslinde de caminos. El objetivo es, según la institución, "aliviar la carga administrativa de las pequeñas y medianas poblaciones pacenses"

Fuente: La Crónica de Badajoz