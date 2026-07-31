El edificio Castelar de Badajoz se transformará en 32 apartamentos turísticos con una inversión de dos millones de euros

Otra de las antiguas propiedades de la familia Ramallo cambiará de uso para convertirse en un nuevo alojamiento turístico en Badajoz. El emblemático edificio Castelar, situado en el número 3 de la calle Parque de Castelar, junto a los jardines del mismo nombre, albergará 32 apartamentos turísticos de entre 30 y 48 metros cuadrados. Las obras, que comenzaron hace alrededor de un mes y medio, cuentan con una inversión de dos millones de euros y está previsto que concluyan a mediados de enero de 2027. La empresa constructura detrás de estos trabajos es Cpja (Construcciones y Reformas Joaquín Pérez Arroyo), especializada en actuaciones hoteleras.

El proyecto contempla la creación de estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios, con capacidad para alojar aproximadamente a unas 96 personas, una media de tres huéspedes por cada alojamiento. La actuación pretende dar una nueva vida a uno de los inmuebles más representativos de esta zona de la ciudad, manteniendo su valor patrimonial y adaptándolo a un uso turístico.

Según explica la promotora Gestinmo Inversiones Botavara, el edificio no puede destinarse a viviendas convencionales debido a las limitaciones que impone su configuración original. Al tratarse de una construcción antigua, los patios interiores de iluminación no cumplen las dimensiones mínimas que exige la normativa urbanística vigente para que las viviendas sean consideradas habitables. Sin embargo, estas condiciones sí permiten su adaptación como apartamentos turísticos.

El inmueble está catalogado y protegido por el Plan General Municipal de Badajoz, por lo que la intervención deberá respetar sus características arquitectónicas. Además, al encontrarse dentro de un área de protección patrimonial, las obras están limitadas a actuaciones compatibles con la conservación del edificio y orientadas a mejorar aspectos como la accesibilidad y la habitabilidad.

La transformación del edificio Castelar se suma a la creciente apuesta por los apartamentos turísticos en la ciudad. En los últimos años, varios inmuebles históricos del centro han cambiado su uso para atender la demanda de visitantes impulsada por el crecimiento del turismo, como son otras propiedades de la antigua familia Ramallo, 'Las tres campanas' o su casa en la calle Meléndez Valdés, convertidos en hoteles.

Con este proyecto, la ciudad incorporará una treintena de nuevos alojamientos en un enclave privilegiado, frente al parque de Castelar y a escasos minutos del casco histórico, reforzando así la oferta turística de Badajoz sin alterar la imagen exterior de uno de sus edificios más reconocibles.

Las iniciales de Luis Ramallo Figueredo en la parte superior de la fachada / Pedro Castellanos

Un edificio con casi un siglo de historia

El edificio Castelar, conocido popularmente como la casa de los Ramallo, fue construido en 1930 y constituye uno de los inmuebles más representativos del ensanche de Badajoz. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico, comercial y cultural de la ciudad durante buena parte del siglo XX.

La familia Ramallo, propietaria del inmueble, fue una de las más influyentes de la época. Además de esta vivienda, regentaba el histórico establecimiento 'Las Tres Campanas', ubicado en la plaza de la Soledad. Tanto el edificio Castelar como el comercio fueron pioneros en la modernización de la ciudad: la vivienda contó con el primer ascensor instalado en una residencia privada de Badajoz, mientras que el comercio incorporó el primer ascensor de uso público al que pudieron acceder los vecinos.

El inmueble también ocupa un lugar destacado en la historia de los medios de comunicación extremeños. En 1934, Luis Ramallo Figueredo impulsó desde esta casa la primera emisora de radio de la ciudad, bajo el indicativo 'E.A.J.-52 Radio Extremadura Badajoz'. El primer director fue Luis Núñez y Antonio Puebla ejerció como técnico, mientras que las voces de Rafael Santisteban, Ernesto Cerezo y María Luisa Nieto protagonizaron las primeras emisiones.

La programación incluía, además de espacios informativos y de entretenimiento, actuaciones musicales en directo. Para ello, la emisora disponía de un trío formado por Joaquín Macedo al violín, Julián Márquez al violonchelo y Manuel Núñez al piano, una propuesta poco habitual para la radio de la época. En 1940, la emisora trasladó sus instalaciones a un local de la calle Cardenal Carvajal, donde continuó su actividad durante varias décadas.

Noticias relacionadas

El azulejo dedicado a la Virgen de la Soledad encontrado en el zaguán del edificio Castelar / Cedida

El edificio conserva todavía algunos de los elementos que recuerdan su pasado. En la parte superior de la fachada pueden apreciarse las iniciales LRF, correspondientes a Luis Ramallo Figueredo, junto al año de construcción del inmueble. En el zaguán también se mantiene un azulejo dedicado a la Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz, un detalle que forma parte de la identidad histórica del edificio.

Fuente: La Crónica de Badajoz