Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sigue la instrucción del caso

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas será el 14 de septiembre

El mayor de los dos hermanos detenidos por su muerte solicita la libertad provisional para participar

Los dos hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas tras su detención, el pasado mes de marzo.

Los dos hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas tras su detención, el pasado mes de marzo. / LA CRÓNICA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Badajoz

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre, aunque dependerá de la participación de los investigados, que tienen que aceptar colaborar de manera voluntaria.

Ese día, según informa Efe, no solo está prevista la reconstrucción, sino también la grabación del recorrido que realizó José Antonio Meneses, el hijo menor de Francisca Cadenas, la noche de la desaparición y una inspección en la vivienda de los dos hermanos detenidos donde se encontraron sus restos óseos para comprobar la existencia o no de un pozo.

La participación de los dos investigados, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado mes de marzo, no está confirmada ya que la defensa de Manuel G., el hermano mayor de los dos detenidos por el crimen de su vecina, ha solicitado su puesta en libertad para poder intervenir en la reconstrucción.

La abogada de la familia ya ha presentado su oposición a esta solicitud de libertad provisional, postura que también comparte el ministerio fiscal.

Noticias relacionadas

La investigación por el crimen de Francisca Cadenas tras el hallazgo de sus restos el 11 de marzo de 2026, nueve años después de su desaparición, continuará así en su fase de instrucción, que hasta ahora se ha centrado en la práctica de declaraciones testificales y el desarrollo de informes periciales.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  2. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  3. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  4. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  5. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  6. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  7. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
  8. Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas será el 14 de septiembre

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas será el 14 de septiembre

La Diputación de Badajoz moviliza 1,1 millones para las entidades locales menores sin exigir fondos propios

La Diputación de Badajoz moviliza 1,1 millones para las entidades locales menores sin exigir fondos propios

La Guardia Civil rescata un águila perdicera atrapada en un canal de riego en Casas de Don Pedro

La Guardia Civil rescata un águila perdicera atrapada en un canal de riego en Casas de Don Pedro

El taller de teatro Ceres de Monesterio cierra con tres representaciones de su alumnado

El peluquero influencer de Puebla de Sancho Pérez: 37 años de vocación entre tijeras y ahora en los vídeos de su hijo Rubentonces

El peluquero influencer de Puebla de Sancho Pérez: 37 años de vocación entre tijeras y ahora en los vídeos de su hijo Rubentonces

Tres empresas optan a terminar la piscina de la margen derecha de Badajoz

Tres empresas optan a terminar la piscina de la margen derecha de Badajoz

Claudio Bautista designado pregonero de las Fiestas del Emigrante de Monesterio

Claudio Bautista designado pregonero de las Fiestas del Emigrante de Monesterio

La Coronada, Villanueva del Fresno, Palomas y Alconchel acogerán el Festival Folklórico

Tracking Pixel Contents