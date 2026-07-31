Sigue la instrucción del caso
La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas será el 14 de septiembre
El mayor de los dos hermanos detenidos por su muerte solicita la libertad provisional para participar
La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre, aunque dependerá de la participación de los investigados, que tienen que aceptar colaborar de manera voluntaria.
Ese día, según informa Efe, no solo está prevista la reconstrucción, sino también la grabación del recorrido que realizó José Antonio Meneses, el hijo menor de Francisca Cadenas, la noche de la desaparición y una inspección en la vivienda de los dos hermanos detenidos donde se encontraron sus restos óseos para comprobar la existencia o no de un pozo.
La participación de los dos investigados, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado mes de marzo, no está confirmada ya que la defensa de Manuel G., el hermano mayor de los dos detenidos por el crimen de su vecina, ha solicitado su puesta en libertad para poder intervenir en la reconstrucción.
La abogada de la familia ya ha presentado su oposición a esta solicitud de libertad provisional, postura que también comparte el ministerio fiscal.
La investigación por el crimen de Francisca Cadenas tras el hallazgo de sus restos el 11 de marzo de 2026, nueve años después de su desaparición, continuará así en su fase de instrucción, que hasta ahora se ha centrado en la práctica de declaraciones testificales y el desarrollo de informes periciales.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas