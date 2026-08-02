El Hotel Río de Badajoz cumple 50 años y prepara una gran fiesta para homenajear a trabajadores, clientes y a su fundador

Cinco décadas después de abrir sus puertas, el Hotel Río de Badajoz quiere celebrar su historia como mejor sabe hacerlo: reuniendo a las personas que han formado parte de ella. El emblemático establecimiento pacense, que este año ha conmemorado su 50 aniversario, estudia organizar durante el próximo año una gran fiesta para rendir homenaje a antiguos trabajadores, empleados actuales, clientes y colaboradores y amigos de la casa, además de recordar la figura de José Luis Iniesta, histórico director del grupo y uno de los grandes impulsores de su crecimiento.

La idea, todavía en fase de planificación, es celebrar un gran encuentro previsiblemente durante el mes de mayo de 2027.

Fotogalería | Así era el Hotel Río de Badajoz hace años / Cedidas

"Vamos a hacer algo a lo grande. Esperamos contar con todo el personal de aquí, con el personal antiguo que ha pasado por el hotel, con clientes, asesorías, abogados, amigos de la familia y por supuesto, recordar a don José Luis", explica Mirela Tudora, responsable de Administración y Recursos Humanos, que participa en la organización del aniversario junto al equipo de eventos.

Aunque el formato definitivo todavía no está cerrado, la organización no descarta ampliar la celebración no solo en el ámbito interno: "Todavía lo tenemos que pensar", reconoce Tudora, aunque insiste en que uno de los principales objetivos es reencontrar a muchas personas que desarrollaron toda su vida laboral en el establecimiento. "Tenemos mucha gente que entró aquí de jovencitos y se ha jubilado en el hotel. Hay personas que siguen viniendo cada mañana a tomar el café con nosotros."

Mirela Tudora, junto al patio central del hotel. / David Guilherme Carnerero

Referente de los grandes eventos

Detrás de estos cincuenta años se encuentra la historia de una familia ligada desde hace décadas a la hostelería pacense. José Luis Iniesta Gallardo, actual gerente del Hotel Río, recuerda que su padre (José Luis Iniesta), llegó a Badajoz como recepcionista antes de convertirse, a finales de los años sesenta, en director del establecimiento por decisión del empresario Tomás Martínez.

A partir de ahí comenzó una etapa de crecimiento que marcó la historia del grupo: nacieron el Bingo Río, el Club Río y su popular piscina, que durante años "se convirtió en uno de los grandes puntos de encuentro del verano en la margen derecha del Guadiana", reconoce.

La antigua piscina del Hotel Río de Badajoz. / Cedida

Posteriormente la firma inició un proceso de expansión con salas de juego, casinos y hoteles en Extremadura y Castilla-La Mancha. La crisis económica de 2008 obligó a redimensionar el proyecto, aunque poco después llegó otro de los grandes hitos empresariales: la obtención, junto al Grupo Orenes, de la única licencia del Gran Casino de Extremadura. Su construcción supuso también una de las transformaciones más recordadas del complejo, ya que implicó el cierre de la histórica piscina del Hotel Río, un espacio muy querido por varias generaciones de pacenses.

El legado de José Luis Iniesta

En los últimos años el hotel ha continuado adaptándose a las nuevas demandas del sector. Tras las reformas acometidas entre finales de los noventa y comienzos de los 2000, el establecimiento ha incorporado recientemente 37 habitaciones premium para reforzar su competitividad y seguir especializándose en la organización de eventos, uno de los pilares de su actividad junto al Palacio de Cristal y sus diez salones.

El relevo generacional llegó en uno de los momentos más difíciles para la empresa. En noviembre de 2020, en plena pandemia, falleció José Luis Iniesta padre y su hijo asumió la dirección del grupo.

"Me tocó ejercer de capitán de este barco", recuerda. Sin embargo, asegura que el respaldo de toda la plantilla ha sido fundamental para mantener el rumbo. "A quien estoy verdaderamente agradecido es a todo el equipo humano. Administración, recepción, cafetería, eventos, limpieza... Me lo han puesto muy fácil. El equipo humano del Río es una familia y eso es lo que ha conseguido que el hotel siga creciendo."

La piscina actual. / David Guilherme Carnerero

Además de la modernización de las instalaciones, el gerente destaca la responsabilidad social de una empresa profundamente vinculada a Badajoz. El grupo mantiene su apoyo al deporte local mediante el patrocinio de disciplinas como el ciclismo, el piragüismo, el baloncesto o el fútbol, convencido de que estas iniciativas generan "valores, actividad económica y proyección para la ciudad".

La dirección quiere aprovechar este aniversario para poner en valor cómo ha cambiado también Badajoz durante estas cinco décadas. Cuando el Hotel Río abrió sus puertas, "la margen derecha del Guadiana era prácticamente un descampado", señala Iniesta. Hoy forma parte de uno de los principales "ejes hoteleros de la ciudad, junto al Casino, el Zurbarán o el Turia", explica.

"Queremos hacer un homenaje a mi padre, a todos los trabajadores que han conseguido que el hotel perdure durante cincuenta años y, por supuesto, a los clientes, porque sin ellos nada de esto habría sido posible", concluye.

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El gerente José Luis Iniesta posa junto a una de las entradas del Hotel Río. / David Guilherme Carnerero

Con ese espíritu trabaja ya el equipo del Hotel Río en una celebración que pretende reunir a varias generaciones de empleados y clientes alrededor de una misma historia: la de un establecimiento que ha acompañado el crecimiento de Badajoz durante medio siglo y que aspira a seguir formando parte de la memoria de la ciudad durante muchos años más.

Fuente: La Crónica de Badajoz