El festival que se adelantó a su tiempo vuelve a sonar 24 años después

Hubo un tiempo en el que un pequeño municipio de Badajoz de apenas mil habitantes se convirtió en referente de la música en España. De 1996 a 2002, por Puebla de la Reina pasaron grupos que después marcarían a toda una generación, como Dover, Los Planetas, Mercromina, Fangoria, Kiko Veneno o El Chojín. Ahora, 24 años después de su última edición, Zorrock vuelve a cobrar vida.

Lo hará el próximo sábado 8 de agosto, a partir de las 22.00 horas, en la plaza de la iglesia, con una jornada gratuita que conmemorará el 30 aniversario de su nacimiento y buscará recuperar la esencia del festival.

Leo Sánchez, uno de los organizadores de esta nueva edición, explica que el objetivo es devolver a Puebla de la Reina una iniciativa que dejó huella dentro y fuera de Extremadura: “Fue un festival pionero en la época. No era como hoy, que prácticamente cada pueblo tiene su festival. Entonces había muy pocos eventos de este tipo y el Zorrock consiguió una repercusión muy importante”.

El festival recibió el sobrenombre de “el festival de los mil habitantes”, una denominación que hacía referencia al reducido tamaño del municipio y que terminó convirtiéndose en uno de sus principales símbolos. Para Leo, lo peculiar y "lo que pone en valor este festival" es que se hace en un pueblo pequeño, que hoy tiene unos 650 habitantes y por aquel entonces apenas rondaba los 800.

Más allá de la música

Durante todos esos años, Zorrock no solo destacó por su cartel musical, desde sus primeras ediciones apostó por una programación cultural que incluía teatro, exhibiciones de grafiti, talleres y otras actividades paralelas, convirtiéndose de esta forma en un festival adelantado a su tiempo, en todos los sentidos.

Exhibición de grafiti, 1997. / Cedida

Ese espíritu será precisamente el que se pretende recuperar este verano. Durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, habrá actividades dirigidas a los más pequeños, entre ellas talleres de iniciación musical. A esto se le suma una de las novedades de este 30º aniversario: una exposición con camisetas, carteles, acreditaciones y otros objetos originales de las ediciones celebradas entre 1996 y 2002.

"Será una exposición para recordar todo lo que fue el Zorrock". Así resume Leo una de las propuestas más especiales de este 30 aniversario.

El regreso de nombres ligados a la historia del festival

Pero sin lugar a dudas, lo mejor que supo hacer este festival fue impulsar numerosas bandas emergentes. El cartel reunirá a artistas que ya formaron parte de la historia del Zorrock, entre ellos destaca El Chojín, considerado uno de los referentes históricos del rap en español, que ya actuó en la edición de 2002 y que vuelve ahora para celebrar el aniversario siendo “cabeza de cartel”. También participará Joaquín Pascual, antiguo integrante de Mercromina, otra de las bandas vinculadas al festival desde sus primeras ediciones, Electrozachouna o una sesión de DJs.

Y no solo eso, Zorrock también fue pionero en iniciativas como la retransmisión de conciertos por internet o la creación de la primera Guía de la Música de Extremadura, “algo que era una rareza en un momento en el que el ancho de banda de las conexiones apenas lo permitía”.

Un homenaje… y un posible nuevo comienzo

La recuperación del festival ha sido posible gracias al trabajo conjunto de las asociaciones locales: “Somos un grupo de gente joven que llevábamos tiempo con la idea de organizar un festival en el pueblo. Este año, aprovechando que se cumplían treinta años, nos pusimos de acuerdo con los antiguos promotores y decidimos sacar adelante esta edición especial”, cuenta su organizador.

“El año que viene no sabemos si podrá seguir llamándose Zorrock, pero lo que sí tenemos claro es que, con ese nombre o con otro, algo habrá”. Aunque el aniversario nace como una celebración única, la intención, según ellos, es que la música continúe teniendo un espacio en Puebla de la Reina.

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La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Puebla de la Reina, la Asociación Cultural Amigos de la Puebla, la Asociación Juvenil Movimiento Jareño y los promotores históricos del festival, con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas.

Fuente: La Crónica de Badajoz