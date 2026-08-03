Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Día dedicado a la enseñanza

Salvaleón homenajeará a los docentes que marcaron a generaciones de vecinos

Será el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 21.00 horas en Plaza de España

El objetivo es poner en valor la trayectoria y dedicación de estos profesionales

Lugar donde tendrá lugar el día dedicado a la docencia.

Lugar donde tendrá lugar el día dedicado a la docencia.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gema Gallardo

Gema Gallardo

Salvaleón

Existen profesiones esenciales para el funcionamiento de la sociedad que, sin embargo, no siempre reciben el reconocimiento que merecen. Entre ellas se encuentra la docencia. Detrás de cada médico, periodista, agricultor o empresario hay un maestro o una profesora que enseñó a leer, a escribir, a pensar y a crecer. Una labor silenciosa y cotidiana que en muchas ocasiones no es reconocida públicamente.

Con el objetivo de poner en valor esa contribución, el Ayuntamiento de Salvaleón celebrará el próximo sábado 8 de agosto una jornada de homenaje dedicada a los docentes, una profesión que según el consistorio "se ha encargado de formar a todo un municipio".

Ciclo de reconocimientos

No obstante, esta no es la primera vez que la localidad rinde homenaje a un colectivo. En la primera edición el reconocimiento estuvo dedicado a los emigrantes, por su contribución al desarrollo económico del municipio; en la segunda, al sacerdocio, por su labor moral y espiritual; y este año el homenaje recae en los docentes, en reconocimiento a su papel en la educación y la formación de generaciones.

Este día está dirigido tanto a los docentes nacidos o vinculados a Salvaleón como a aquellos que, procedentes de otros lugares, dejaron una profunda huella en las aulas del municipio. Con esta iniciativa, pretenden poner en valor la labor de quienes, con su esfuerzo, "brindaron las bases educativas necesarias" que han contribuido a formar a generaciones de vecinos.

Desde el ayuntamiento destacan además que su legado va mucho más allá de la transmisión de conocimientos, ya que muchos de estos maestros marcaron la infancia y la juventud de numerosos salvaleonenses y "ayudaron a construir los cimientos sobre los que hoy se sustenta la comunidad".

Programación

La programación comenzará a las 21.00 horas con la acogida de los docentes invitados y un encuentro acompañado de un aperitivo en el kiosco de la Plaza de España. A las 22.30 horas será el acto institucional de homenaje y reconocimiento público en la misma plaza, donde se pondrá en valor la trayectoria y dedicación de los homenajeados. La velada concluirá con música y baile, en un ambiente de convivencia abierto a todos los vecinos.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Salvaleón pretende devolver, aunque sea por una noche, parte del reconocimiento a quienes dedicaron su vida a enseñar. Porque la educación no solo transmite conocimientos, también llena a las personas de valores y futuro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  2. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  3. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  4. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  5. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  6. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  7. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
  8. Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas

Salvaleón homenajeará a los docentes que marcaron a generaciones de vecinos

Aspace Badajoz reclama más plazas y especialistas para atender a personas con parálisis cerebral

Un verano para no dejar a nadie atrás: más de 700 personas se benefician del programa social de Fundación Caja Badajoz

Un verano para no dejar a nadie atrás: más de 700 personas se benefician del programa social de Fundación Caja Badajoz

Los Santos de Maimona aprueba su primera RPT en más de 20 años

Los Santos de Maimona aprueba su primera RPT en más de 20 años

El PSOE tacha de "irresponsable" que la piscina de San Roque siga cerrada hasta septiembre por un mantenimiento que pudo hacerse antes

Manuela Sánchez: Arte y flamenquería en su festival fin de curso de Monesterio

Manuela Sánchez: Arte y flamenquería en su festival fin de curso de Monesterio

El ayuntamiento adjudica provisionalmente las obras de la piscina de la Margen Derecha de Badajoz por 11,87 millones de euros

El ayuntamiento adjudica provisionalmente las obras de la piscina de la Margen Derecha de Badajoz por 11,87 millones de euros

Extremadura debatirá en septiembre cómo afrontar los grandes retos de la economía social y el cooperativismo

Extremadura debatirá en septiembre cómo afrontar los grandes retos de la economía social y el cooperativismo
Tracking Pixel Contents