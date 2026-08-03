Los Santos de Maimona aprueba su primera RPT en más de 20 años

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona ha aprobado por unanimidad su primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en más de dos décadas. El documento, respaldado por toda la corporación municipal durante el Pleno Ordinario celebrado el pasado 31 de julio, establece la organización de 216 puestos de trabajo.

La RPT recogerá los puestos existentes dentro de la administración pública y detallará las funciones de cada uno, los requisitos necesarios para ocuparlos, su nivel y sus características. En definitiva, organizará la plantilla de trabajadores y establecerá cómo se estructura el personal.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Marín Cumplido, fue el encargado de presentar este nuevo documento que calificó como "imprescindible" para la planificación y ordenación del personal municipal. Durante su intervención, recordó que con esta aprobación se resolverá "una anomalía organizativa de más de 20 años", ya que la última estructura formal del ayuntamiento databa de 2003.

El alcalde destacó también que la RPT no está vinculada a los trabajadores que actualmente ocupan los puestos, sino que establece la estructura administrativa del ayuntamiento a largo plazo, con el objetivo de avanzar hacia una gestión "más transparente, eficiente y profesionalizada".

Un proceso iniciado en 2018

La elaboración de la RPT ha sido fruto de varios años de trabajo. El proceso comenzó a finales de 2018, cuando el ayuntamiento obtuvo una subvención de 42.000 euros destinada a contratar una consultora especializada para realizar el diagnóstico organizativo y redactar la propuesta inicial. A partir de ahí, se abrió una fase de participación en la que los empleados elaboraron las fichas descriptivas de cada puesto. Posteriormente, se resolvieron alegaciones, se revisó la valoración realizada por la empresa redactora y el equipo de gobierno asumió la coordinación de la fase técnico-laboral.

El trabajo concluyó en la Mesa General de Negociación con un acuerdo unánime, tras la creación de distintas mesas integradas por representantes sindicales, Secretaría General, Intervención Municipal y las concejalías implicadas, que analizaron uno a uno todos los puestos de trabajo.

La nueva RPT queda organizada en áreas y subáreas funcionales y contempla un total de 216 puestos, distribuidos en dos grandes instrumentos: el ayuntamiento, con 100 puestos en las áreas administrativa, técnica y de servicios generales, junto a los 88 de la Residencia de Mayores; y el Centro Especial de Empleo, con otros 28 puestos.

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Respaldo de todos los grupos

Durante el debate plenario, el portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Camacho Valle, mostró el apoyo a la aprobación del documento alegando que aunque puede mejorarse con el tiempo, "esta RPT constituye un excelente punto de partida". Para Manuel Lavado Barroso, el alcalde-presidente, esto supondrá un beneficio para los ciudadanos, ·que son quienes sostienen económicamente la estructura de trabajadores municipales".