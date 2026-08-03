Un verano para no dejar a nadie atrás: más de 700 personas se benefician del programa social de Fundación Caja Badajoz

Más de 700 personas participan este verano en el programa social impulsado por Fundación Caja Badajoz, una iniciativa que, un año más, busca garantizar que los colectivos más vulnerables puedan disfrutar durante los meses estivales de actividades de ocio, convivencia y atención especializada.

El programa está orientado a personas con discapacidad, menores en riesgo de exclusión, niños con enfermedades y personas mayores, con el objetivo de favorecer su bienestar, facilitar la conciliación familiar y promover igualdad de oportunidades.

En concreto, uno de los ejes de la iniciativa, según ha detallado la fundación, en la cesión de las instalaciones de la Residencia Universitaria Rucab a entidades como Plena Inclusión Extremadura, donde se desarrollan actividades de ocio inclusivo adaptadas a personas con discapacidad y a sus necesidades.

Asimismo, la infancia constituye otro de los pilares del programa. A través del comedor social que la entidad mantiene en el barrio del Gurugú, numerosos niños reciben desayuno y comida diariamente, además de apoyo escolar y actividades educativas y de ocio. La programación incluye también excursiones culturales por distintas localidades extremeñas y salidas a la playa para favorecer su desarrollo personal y social.

Además, la fundación impulsa acciones dirigidas a menores con enfermedades, entre ellas una visita al Parque Warner de Madrid, con el propósito de ofrecerles experiencias de ocio y desconexión que contribuyan a mejorar su bienestar emocional y el de sus familias.

Los mayores también forman parte de este programa social. Más de 160 personas han podido realizar este verano una peregrinación al Santuario de Lourdes, una actividad "especialmente significativa para muchos de sus participantes".

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Con este programa, la Fundación Caja Badajoz "reafirma su compromiso con la acción social, impulsando iniciativas que promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables durante el periodo estival", ha concluido en nota de prensa.

Fuente: La Crónica de Badajoz