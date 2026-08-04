El arzobispo de Mérida-Badajoz llama a una respuesta "humana" y "fraterna" ante la crisis migratoria en Ceuta

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha llamado a una respuesta "humana" y "fraterna" ante la crisis migratoria de Ceuta en unos días "marcados por el dolor y la preocupación" respecto a lo sucedido en la ciudad autónoma, con motivo de lo cual ha querido ofrecer "una reflexión serena desde la fe y desde el compromiso con la dignidad humana".

En este sentido, ha dirigido unas palabras a la comunidad cristiana "para iluminar esta realidad a la luz del Evangelio y del magisterio de la Iglesia", y ha compartido el artículo de monseñor Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger, reconocido por su defensa de los más pobres. "Ambas miradas, complementarias y profundamente evangélicas, invitan a afrontar esta situación con responsabilidad, humanidad y misericordia", señala el Arzobispado de Mérida-Badajoz en nota de prensa.

En concreto, Rodríguez Carballo expone "ante el drama, convertido en luto" que se está viviendo en estos días por la situación creada en Ceuta que no se puede "mirar a otra parte" y que esta situación "nos interpela a todos, empezando por nuestros responsables políticos", dado que "sería muy triste que se intentara sacar rédito político a una situación humanitaria grave, muy grave" y "sería un pecado grave manipular y aprovecharnos de los pobres".

Además de transmitir el texto elaborado por el arzobispo emérito de Tánger, Fr. Santiago Agrelo Martínez, "conocido por su defensa de los más pobres", ha querido hacerse eco del pensamiento de la Iglesia y, más concretamente, del Papa León sobre la inmigración.

"Con el Papa León reafirmamos que debemos respetar al máximo la dignidad de la persona humana. Ésta no conoce, como dice el mismo Santo Padre, fronteras. Condenamos la discriminación y recordamos que, ante situaciones así, la responsabilidad es compartida, tanto de los países de origen, como de tránsito y de destino", ha destacado, al mismo tiempo que condenan "abiertamente las mafias que juegan con las personas y particularmente con los más pobres".

También ha recordado que quienes "legalmente" llegan a nuestro país "han de comprometerse" en el aprendizaje de nuestra lengua, en el respeto a nuestras leyes y a participar en la sociedad que les acoge, "para que la migración sea un verdadero enriquecimiento mutuo".

De igual modo, el arzobispo de Mérida-Badajoz ha recordado unas palabras del Papa León que "nos interpelan a todos los que nos decimos y queremos ser discípulos de Jesús": "La Iglesia no puede desentenderse de estas aguas ni de ningún lugar donde el hambre, la sed, la violencia, el miedo o el exilio sigan hiriendo la dignidad humana".

En definitiva, concluye el arzobispo, "pensamos que no se trata simplemente de abrir o cerrar fronteras sin más, sino de equilibrar derechos, deberes y el bien común, con un rostro siempre humano y fraterno".

El Arzobispado de Mérida-Badajoz ha recogido igualmente el artículo de Santiago Agrelo, para quien "lo que ha pasado en Ceuta durante esta semana, poco o nada tiene que ver con el drama -con la tragedia- de la inmigración clandestina".

"Enfrentamiento interesado entre poderosos"

"Lo que se ha visto durante estos días, más que la evidencia de una necesidad padecida por los pobres, parece un movimiento provocado por intereses políticos; más que una historia de pobres en busca de pan, suena a enfrentamiento interesado entre poderosos -llámense partidos políticos, naciones, ideologías-", señala, junto con que, en todo caso, esa humanidad en movimiento, "decenas de miles de personas manipuladas y utilizadas", vuelven a ser, para el creyente, "no ya materia de análisis político, ideológico o de partido", sino "de compasión".

Y es que, como agrega, "esa multitud sólo puede ser destino de misericordia, como lo son para el creyente cristiano todos los esclavizados de nuestro mundo -los esclavos del alcohol, de las drogas, de la tecnología, del lujo, del poder-".

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"Lo de esta semana en Ceuta es una instantánea del mundo en que vivimos... Ovejas sin pastor, o tal vez peor, ovejas pastoreadas por la muerte... -hubo decenas de muertos que no cuentan para nadie-", concluye, para reafirmar que, para el creyente, "es siempre tiempo de dar la vida, de perderla, de regalarla... es siempre tiempo de amar...".

Fuente: La Crónica de Badajoz