Bodonal de la Sierra apuesta por un verano de cultura, deporte e inclusión

Bodonal de la Sierra ha presentado su programación cultural y deportiva para este verano, una agenda que se desarrollará durante el mes de agosto y principios de septiembre y que incluirá decenas de actividades con el respaldo de la Diputación de Badajoz. El programa combina propuestas de ocio, cultura y deporte, con iniciativas centradas en la igualdad, la diversidad y la sostenibilidad.

La diputada provincial y alcaldesa de Bodonal de la Sierra, Lourdes Linares, ha sido la encargada de presentar las diferentes actividades, poniendo de manifiesto la vitalidad comunitaria que caracteriza al municipio: "Es un orgullo contar con un pueblo de apenas mil habitantes que tiene una decena de asociaciones y colectivos activos que, además de prestar un apoyo fundamental al ayuntamiento en la organización de eventos, son el verdadero motor que mantiene vivo a Bodonal durante todo el año".

Asimismo, ha remarcado la importancia del verano como periodo de dinamización demográfica en el entorno rural: "Durante la época estival, Bodonal de la Sierra multiplica su vida social al recibir numerosos visitantes y a los bodonaleros que residen fuera".

Próximas actividades

La programación deportiva arrancó el pasado mes de julio con un maratón de fútbol sala y una ruta senderista. Durante agosto continuaron las actividades con un circuito en bicicleta para los más pequeños y un torneo de petanca. Este jueves está previsto un campeonato de pádel y al día siguiente, un torneo infantil de fútbol sala.

La próxima semana tomarán el relevo competiciones de ping pong, voleibol y un campeonato femenino de fútbol sala, entre otras propuestas.

En el apartado cultural, el programa incluye presentaciones de libros, mercados nocturnos, un carnaval de verano y la recuperación de la muestra de teatro. "Es un proyecto clave con el que devolvemos las artes escénicas al centro de la vida cultural estival de Bodonal", destacó la concejala de Cultura, Festejos y Juventud, Marta Álvarez.

Una de las propuestas más destacadas correrá a cargo de La Corujá, una de las asociaciones de la localidad. Su integrante, Patricia García, ha explicado que los días 4 y 5 de septiembre desarrollarán unas jornadas centradas en la diversidad y la igualdad con el objetivo de acercar estos temas al entorno rural. Según ha señalado, desde la asociación consideran que los pueblos cuentan con un menor acceso a formación e información sobre cuestiones como la sexualidad o el establecimiento de límites en las relaciones afectivas.

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La programación incluirá además la participación del grupo cultural y artístico El Gato con Jotas y concluirá con un concierto.